Mancini ha ribaltato l’Italia e tanti pregiudizi: cosa ha detto al gruppo in queste settimane

Mezzanotte e dintorni, stadio Dall’Ara: sbuca Mancio con il trolley, giacca blu e maglioncino sulle spalle. Una banda di ragazzi con le maglie dell’Italia è in attesa. Lo fermano. Foto e selfie. «Grande mister, ora portaci al Mondiale». Roberto sorride, è rilassato e pieno di orgoglio dopo 15 giorni di tensione, lavoro feroce sul campo e qualche piccola ferita, perché si era preparato tutta l’estate a un certo tipo di domande, ma non pensava di essere travolto dalle critiche e da un killeraggio scientifico dopo il ko all’esordio con il Belgio. Ok, brutto primo tempo, ma i Diavoli Rossi di De Bruyne sono ottavi nel ranking Fifa e ai quarti del Mondiale americano erano stati fermati dai campioni della Spagna. L’Italia, piena di paure, si era radunata 72 ore prima. U n allenamento solo per impostare la rivoluzione dentro uno stage , mica penserete fosse una convocazione tradizionale, con 34 azzurri insieme per la prima volta. Mezzanotte e dintorni, ancora al Dall’Ara. Mancio parla di Vergara e dei suoi nuovi gioielli. Lo ferma un drappello di cronisti turchi. Altre foto, nuovi abbracci. Ha lasciato il segno a Istanbul, quando allenava il Galatasaray. «In Turchia mi vogliono bene» dice con un filo di malinconia. Lo sa benissimo, è diventato un ct divisivo.

Mancini e il ricordo di Vialli

Chissà se gli perdoneranno mai l’addio per l’Arabia Saudita e il suo ritorno, bramato e sospirato a lungo. Gravina, dopo l’esonero di Spalletti e il no di Ranieri (ancora legato alla Roma), ci pensò una notte, evitando di cadere in tentazione per tanti e troppi motivi. La panchina azzurra finì a Gattuso, già bloccato per l’U21 e qualche giorno dopo affidata a Silvio Baldini. È stato meglio così per Roby. Ha aspettato altri quindici mesi prima di rientrare al momento giusto con uno spirito, una determinazione e una luce diversa negli occhi, forse smarrita dopo il capolavoro di Wembley. Lo sport è così, produce stimoli, servono fame e motivazioni. «Ci fosse stato Luca non me ne sarei mai andato» ha raccontato più di una volta Mancio, abbindolato nell’estate 2023 dai dollari arabi in un momento di debolezza e di fragilità professionali. Non era casuale il riferimento della scorsa notte, quando gli chiedevano cosa gli fosse mancato tornando a Coverciano. «Mi è mancato Luca Vialli. È stato qualcosa di speciale per me anche da dirigente della Nazionale. Ci ho pensato tanto a Coverciano. Mi è capitato salendo sul pullman per venire a giocare a Roma. Ogni volta faceva finta di essere in ritardo». Lo aiutava a tenere su il gruppo. Ora ci pensano Oriali, Bonucci e Gagliardi a ricreare quel clima. Bollini è il ponte verso i giovani. Maccarone, vice fidato all’Al Sadd, sono i suoi occhi in tribuna per le partite ufficiali. «Mi è piaciuto il modo in cui la squadra è stata insieme e ha fatto gruppo».

La chiave psicologica

Nel calcio di Mancio la chiave psicologica viene al primo posto: “divertitevi” lo diceva ai campioni di Wembley prima della finale per il titolo e alla Lazio quando era esplosa la crisi finanziaria del gruppo Cragnotti. Così ha tolto pressione alla Nazionale, scossa dalla notte di Zenica. Coraggio, fiducia, duttilità tattica e voglia di attaccare, perché ti diverti se giochi bene e riesci a segnare. Mancio ha rimesso la tecnica al centro del villaggio. Ha chiesto e ottenuto disponibilità. I centravanti come Kean, Sebastiano Esposito, Raspadori e Maldini fanno le ali e rientrano come fossero terzini. Barella resta a Coverciano senza fiatare. Dentro ci sono le sue intuizioni, il sapere calcistico che lo porta a immaginare Fagioli mezzala “alla Verratti” o Vergara ala destra “alla Fiore”. Perché un briciolo di classe serve e un trequartista si può impiegare sulla fascia con licenza di accentrarsi. Sacchi non derogava dal 4-4-2. Il 4-3-3 di Mancini può diventare 3-rombo-3. Così, palleggiando, abbiamo stordito e segnato quattro gol alla Turchia a Bursa. Un’Italia così non si vedeva da cinque anni.