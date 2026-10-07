Esposito, numeri da Meazza e l’istinto di Vieri: parola di Mancini

L’Italia ha trovato il suo Re (del gol) . E non lo dicono solo i numeri (che lo mettono lassù dove solo la sacralità di Piola e Meazza sono arrivati), che pure puntellano storie e leggende facendole diventare verità granitiche. Lo dice il suo stesso ct, nel mettergli idealmente la corona sulla testa dopo il 7 gol in 23 partite e 706 minuti giocati , ovvero una rete ogni 100,86 minuti. Una media pazzesca. Ma non è questo che ha fatto dire a Roberto Mancini quello che sembra non tanto un vaticinio , ma una certezza guadando al futuro: «Credo abbia fame di gol, di lottare e di giocare, è straordinario. Nel giro di un paio d’anni può diventare un centravanti che fa giocare la squadra come facevano Toni e Vieri , anche se ha caratteristiche diverse». Appunto, altri due mostri sacri dell’area di rigore azzurra (e nerazzurra).

Solo Meazza ha fatto meglio di Pio

Pio Esposito è rientrato all’Inter galvanizzato dall’ennesimo exploit con la Nazionale. Un altro gol, già, il settimo da quando il 5 settembre 2025, Rino Gattuso lo fece esordire a Bergamo contro l’Estonia, 5-0 per quella che sembrava nuova linfa verso il cammino Mondiale. Pio ha fatto 13, il 5 ottobre di un anno dopo ha segnato la sua settima rete il 13 presenze a 21 anni, 3 mesi e 8 giorni. Meglio di lui, solo il Pepin, Meazza, che al suo settimo centro con la Nazionale aveva 20 anni e 155 giorni. E ovviamente, l’Inter fa da scenario a tanta potenza.

Il suo modo di giocare ha stregato tutti

Re e non per una notte, Pio. il suo modo di giocare, di sentire la porta ma anche di far girare la squadra, ha stregato tutti, Mancini in Nazionale, l’Inter in serie A. Il paragone con Vieri e Toni arriva non tanto dalle sue notevolissime capacità realizzative, ma da come di pone “punto nave” rispetto ai compagni. «Riesce a far giocare la squadra con tranquillità» rifletteva Mancini dopo la vittoria contro la Turchia al Dall’Ara. come facevano appunto Bobo e LucaToni. Quando è entrato al posto di Scamacca dopo 11 minuti dall’inizio della ripresa, l’intera squadra ha cambiato modo di approcciare alla partita. Lui a fare a sportellate con i difensori di Montella, sempre spalle alla porta ma cuore ai compagni, così da permettergli di salire e infilare gli avversari. E quando poi gli è capitato il pallone fronte alla porta, ci ha messo un amen per siglare il suo gol. Uno ogni 100,86 minuti in azzurro, anche più di Kean (uno ogni 111 minuti) che pure sente la porta come pochi, e Retegui (uno ogni 152,64 minuti).

La sua posa iconica nata a Spezia e l'inizio in porta

Una parola per descrivere gioia, orgoglio, Maturità. «Avanti» ha scritto sul suo profilo social a corollario di quella che è la sua posa iconica, l’esultanza alla braccio di ferro, lui che da piccolino era mingherlino. Tutto nacque per scherzo allo Spezia, nelle lunghe sedute di potenziamento muscolare in palestra con Petko Hristov, poi lo fece dopo un gol al Venezia in una delicata sfida salvezza, non l’ho più mollata. I fratelli Salvatore e Sebastiano (fantastica la notte di Bursa, due fratelli titolari insieme in azzurro non accadeva da 111, epoca di fratelli Cevenini) si ostinavano a farlo giocare in porta per massacrarlo di tiro («ci eravamo quasi riusciti a convincerlo» ha raccontato sorridendo Seba). Per fortuna la natura ha fatto il suo corso...