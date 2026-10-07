Mancini e il magico legame con Vialli: "Eravamo diversi e perfetti insieme, era speciale"

RIMINI - Sul palco del Cinema Fulgor di Rimini il calcio italiano ha ricordato Gianluca Vialli , con il premio intitolato all'ex calciatore e capodelegazione azzurro, morto il 5 gennaio 2023 dopo anni di convivenza con un tumore. Roberto Mancini , compagno di Vialli nella Sampdoria da calciatore e poi in azzurro nella sua prima gestione da ct, ha ricordato l'amico scomparso, al momento di ritirare il Premio Vialli Legend: "È stato un onore essere compagno di Gianluca ed essere suo amico - le parole del commissario tecnico dell'Italia - alla Sampdoria abbiamo vissuto i momenti più belli della nostra gioventù. È qualcosa di speciale. Eravamo diversi ed era proprio questo a renderci perfetti insieme : fossimo stati uguali, probabilmente non saremmo mai andati d’accordo. È stato il destino a farci incontrare. Luca manca alla sua famiglia , ma se oggi siamo qui, con tutte queste persone a ricordarlo, significa che rimarrà una leggenda, resterà nella mente di tutti e sarà ancora vivo anche tra 50 anni. In Nazionale è stato una persona importantissima : tutte le volte che dopo cena parlava in ritiro, tutti lo ascoltavano, perché r iusciva sempre a dire qualcosa che colpiva al cuore . I giocatori hanno dato qualcosa in più anche perché lui era lì con loro".

Sampdoria e Juve unite nel ricordo di Vialli

In platea e sul palco, a Rimini, c'erano anche tanti compagni di squadra dello storico scudetto della Sampdoria (da Pagliuca a Mannini, capitan Pellegrini, Ivano e Dario Bonetti, Dossena, Pari, Invernizzi, Lanna, Dall’Igna e Calcagno), una rappresentanza della Juventus vincitrice nel 1996 della sua ultima Champions League (Torricelli, Di Livio, Ravanelli e Stefano Tacconi che li ha preceduti in bianconero), poi anche Leonardo Bonucci, Fausto Pizzi, Nando De Napoli. Sono stati loro a guidare il pubblico, in oltre due ore di aneddoti, retroscena e video celebrativi, nel viaggio emotivo del Gianluca Vialli campione e in quello dei tempi della malattia.

Due giornate di sport e sensibilizzazione

L'appuntamento è stato preceduto da due giornate di sport, inclusione e solidarietà con protagoniste le legend. Il via si è avuto domenica 4 ottobre con uno sport praticato da ex campioni, il padel. Lunedì 5 è stata la volta di un torneo di Footgolf al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, dove si sono invece esibite le Sampdoria Legend. Grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Ausl Romagna, nella mattinata di martedì 6 una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati ha fatto poi visita all’ospedale Infermi di Rimini. Oltre un’ora di grande commozione, con quasi dieci reparti attraversati e mille saluti, abbracci e parole di conforto per pazienti di ogni età. Esperienza raccontata sul palco dalla vice direttrice dell’infermi Ivonne Zoffoli, che ha seguito l’intervento di Francesca Gabellini, presidente di “Oltre la Ricerca ODV” cui è dedicato il Premio e cui saranno destinati i fondi di un’asta on line delle maglie realizzate, autografate e donate per l’occasione da diversi club italiani. "Oltre la Ricerca ODV" è un'Associazione di volontariato iscritta al Runts, nata a Rimini nel 2012 dall'esperienza di Francesca Gabellini e di un gruppo di amici, dopo la scomparsa del marito Luca Signorotti, a 42 anni, a causa di un tumore al pancreas. Da allora l'Associazione opera in ambito locale e nazionale per contribuire a migliorare la conoscenza della patologia e i percorsi di diagnosi e cura, sostenendo progetti di ricerca, supportando pazienti e famiglie e promuovendo attività di formazione e sensibilizzazione.