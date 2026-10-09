Convocata l'Assemblea elettiva Figc per decidere il presidente e i consiglieri: ecco quando ci sarà

Dopo la nomina di Giovanni Malagò come commissario , la FIGC si prepara a eleggere nuovamente il presidente. Il commissario straordinario ha convocato l'Assemblea Federale Elettiva per lunedì 14 dicembre , all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Convocata l'Assemblea elettiva Figc

La prima convocazione è fissata alle 8.30, mentre la seconda si terrà alle 11. L'ordine del giorno prevede la verifica dei poteri, l'elezione del presidente dell'Assemblea, la scelta dei consiglieri federali in rappresentanza delle componenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 4, dello Statuto federale, e infine l'elezione del presidente della Federazione.

Il limite per le elezioni

Come già annunciato dopo la nomina di commissario, infatti, il limite massimo per le nuove elezioni della federazione era stato fissato a non oltre il 31 gennaio 2027: "Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027".