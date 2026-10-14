UEFA Nations League: Milano torna ad abbracciare la Nazionale, in vendita i biglietti per Italia-Francia
Italia-Francia a San Siro, cresce l'attesa. A soli due anni di distanza dall'ultima volta, lo stadio "Giuseppe Meazza" tornerà ad ospitare una grande classica del calcio europeo. Partita ufficialmente la prevendita in vista dell'ultimo incontro casalingo della Nazionale nel girone di UEFA Nations League, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20.45.
Biglietti Italia-Francia: le info per assistere al match di Nations League
Come racconta il portale ufficiale della Figc, "la Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League". Inoltre, "l’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna".
Capitolo biglietti e agevolazioni: i tagliandi utili per assistere ad Italia-Francia possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.
I PREZZI DEI BIGLIETTI DI ITALIA-FRANCIA
TRIBUNA D’ONORE ARANCIO CON OSPITALITÀ - 195 EURO
SKY LOUNGE ROSSA - 180 EURO
SKY LOUNGE ARANCIO - 160 EURO
PALCHI CORPORATE ROSSA - 180 EURO
TRIBUNA D’ONORE ROSSA - 110 EURO
POLTRONCINA ROSSA - 100 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO - 80 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 – 70 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 40 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE - 60 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 50 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. ADULTO - 35 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. UNDER 18 - 25 EURO
TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO UNDER 12 - 14 EURO
TRIBUNA D’ONORE ARANCIO - 80 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO - 70 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 - 60 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 35 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE - 50 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 40 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. ADULTO - 30 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. UNDER 18 - 20 EURO
TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO - 40 EURO
TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 18 - 20 EURO
TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO - 40 EURO
TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO
TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO - 30 EURO
TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RID. STUD. UNIVERSITARI - 14 EURO
TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE - 20 EURO
TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 12 - 5 EURO
TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO - 20 EURO
TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 12 - 5 EURO
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