Casa del Baron, la sede del ritiro dell'Italia campione del mondo nel 1982

Entusiasmo Italia: venduti già quasi 30 mila biglietti per la sfida di San Siro contro la Francia

Crescono l'attesa e l'euforia per la prossima gara degli Azzurri in Nations League
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2 min

Pubblicato il 19.10.2026, 12:10

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Le ultime partite dell'Italia in Nations League hanno fatto crescere l'entusiasmo intorno alla Nazionale di Mancini. La doppia vittoria sulla Turchia di Montella e il pareggio in casa della Francia hanno mostrato una squadra finalmente in grado di competere anche contro le big mondiali, che ha saputo riportare i tifosi allo stadio. Infatti, sono già 28.000 i biglietti venduti per la prossima sfida in calendario, quella contro la Francia del 12 novembre prossimo, l'ultimo incontro casalingo degli Azzurri del gruppo A.

 

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L'Italia di nuovo a San Siro contro la Francia

La Nazionale tornerà a giocare a San Siro a un anno di distanza dalla sconfitta per 4-1 con la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko per 1-3 proprio con la Francia in Nations League. Sarà l'occasione per riscattare quella sconfitta e soprattutto per proseguire nel migliore dei modi il percorso nella competizione. I biglietti partono da 20 euro e prevedono tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Dopo questa sfida, poi, l'Italia chiuderà il calendario contro il Belgio, il 15 novembre.

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