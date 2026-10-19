Entusiasmo Italia: venduti già quasi 30 mila biglietti per la sfida di San Siro contro la Francia

Le ultime partite dell'Italia in Nations League hanno fatto crescere l'entusiasmo intorno alla Nazionale di Mancini. La doppia vittoria sulla Turchia di Montella e il pareggio in casa della Francia hanno mostrato una squadra finalmente in grado di competere anche contro le big mondiali, che ha saputo riportare i tifosi allo stadio. Infatti, sono già 28.000 i biglietti venduti per la prossima sfida in calendario, quella contro la Francia del 12 novembre prossimo, l'ultimo incontro casalingo degli Azzurri del gruppo A.