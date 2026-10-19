Entusiasmo Italia: venduti già quasi 30 mila biglietti per la sfida di San Siro contro la Francia
Le ultime partite dell'Italia in Nations League hanno fatto crescere l'entusiasmo intorno alla Nazionale di Mancini. La doppia vittoria sulla Turchia di Montella e il pareggio in casa della Francia hanno mostrato una squadra finalmente in grado di competere anche contro le big mondiali, che ha saputo riportare i tifosi allo stadio. Infatti, sono già 28.000 i biglietti venduti per la prossima sfida in calendario, quella contro la Francia del 12 novembre prossimo, l'ultimo incontro casalingo degli Azzurri del gruppo A.
L'Italia di nuovo a San Siro contro la Francia
La Nazionale tornerà a giocare a San Siro a un anno di distanza dalla sconfitta per 4-1 con la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko per 1-3 proprio con la Francia in Nations League. Sarà l'occasione per riscattare quella sconfitta e soprattutto per proseguire nel migliore dei modi il percorso nella competizione. I biglietti partono da 20 euro e prevedono tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Dopo questa sfida, poi, l'Italia chiuderà il calendario contro il Belgio, il 15 novembre.
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