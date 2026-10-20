Italia, ufficiale il ritorno di Beppe Signori: svelato quale sarà il suo ruolo

Giuseppe Signori torna in Azzurro . L'ex attaccante, che con la maglia dell'Italia ha disputato 27 partite, segnando 7 gol e partecipando al Mondiale del '94, terminato al secondo posto, è il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 20 guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. A darne l'annuncio è stata la stessa FIGC attraverso un comunicato ufficiale.

Ranieri: "Siamo molto felici di accogliere Signori in FIGC"

"Signori metterà la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e rafforzare il legame con la maglia azzurra". Così si può leggere nel comunicato della Federazione. Una nomina conferita dal commissario federale, Giovanni Malagò, e del presidente del Club Italia e direttore tecnico Claudio Ranieri, il quale ha dichiarato: "Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale".

"Tornare in Azzurro è un'emozione speciale"

Nel comunicato sono presenti anche le dichiarazioni di Signori: “Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio; metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell’Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno per essere in grado di affrontare il salto sui palcoscenici di primario interesse. Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità, sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra”.