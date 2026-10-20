Bentornato in azzurro, Signori. Da Malagò un atto di giustizia

La nomina di Beppe Signori , 58 anni, a capodelegazione dell'Under 20 di Carmine Nunziata è un atto di giustizia firmato da Giovanni Malagò nei confronti di uno dei migliori attaccanti italiani degli ultimi quarant'anni . Ricapitolando: vicecampione mondo nel '94 con l'Italia di Sacchi (28 presenze, 7 gol); simbolo del Foggia zemaniano; con la maglia della Lazio tre volte capocannoniere della Serie A (13 stagioni, 344 presente, 188 gol, decimo nella classifica dei migliori marcatori di sempre); bomber amatissimo del Bologna nelle cui file ha disputato sei stagioni. Signori è straordinariamente sopravvissuto a un' odissea giudiziaria incredibilmente durata dieci anni. Il 1° giugno 2011 finisce agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse nel calcio , misura revocata dopo due settimane. Beppe si proclama subito innocente e respinge ogni accusa , ma non gli credono. Il 9 agosto, nonostante l'iter giudiziario in pieno corso, la Disciplinare della Federcalcio lo radia "con preclusione da qualsiasi categoria o rango della Federazione". Il passo lento della giustizia penale arriva al 7 luglio 2015: la procura di Cremona chiede di rinviare a giudizio Signori e altri 103 indagati . Il 15 febbraio 2020 scatta la prescrizione, ma Signori , che non ha mai smesso di proclamarsi innocente, vi rinuncia e va a processo. il 15 dicembre 2020, il tribunale di Cremona sentenzia: non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato. Il 23 febbraio 2021, Signori viene assolto dal tribunale di Piacenza perché " il fatto non sussiste " in relazione alla partita Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010 . Il 30 marzo 2021, Signori viene assolto perché " il fatto non sussiste " dal Tribunale di Modena dall'accusa di combine in relazione a Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011 .

Il 1° giugno 2010, a dieci anni esatti dall'inizio dell'infernale esperienza, la Figc riabilita Signori con la grazia firmata da Gabriele Gravina. Nel 2019, un'altra durissima prova. Racconta al Corriere che lo intervista: "Un embolo partito dal polpaccio destro mi ha bucato il polmone. Avevo iniziato a sputare sangue, ero in ospedale, quando è impazzito il cuore. È chiaro che lo stress ha avuto un bel peso: ero nel mezzo della battaglia in cui mi giocavo tutto». Beppe rimane in terapia intensiva per quasi una settimana, resiste, sopravvive. Nel suo libro "Fuorigioco", scrive: "Sono stato accusato di essere il capo della banda. Ma in 70 mila intercettazioni non ho mai parlato con nessuno. Ho rinunciato alla prescrizione e sono stato assolto: non volevo zone grigie, ora è chiaro che ero innocente». Ha sottolineato la Figc nel comunicato di nomina, decisa da Malagò in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia: "Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale". Bentornato in azzurro, Beppe. Mòla mia, si dice a Bergamo. Sii fiero di non avere mai mollato, anche se nessuno ti restituirà mai quei dieci anni vissuti da colpevole di essere innocente.