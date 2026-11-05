Italia, i convocati di Mancini: ecco Lontani, Liberali e Cisse, la lista completa

Sono trentuno i giocatori convocati dal ct Roberto Mancini in vista delle sfide in programma giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro la Francia (emessi 57.000 biglietti, in vendita gli ultimi 3.000 tagliandi) e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio, valide per la quinta e sesta giornata di Nations League. La Nazionale tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano. Il doppio successo ottenuto nella lunga finestra di settembre/ottobre con la Turchia e il pareggio in rimonta nel match di Saint-Denis con la Francia hanno permesso agli Azzurri di portarsi al secondo posto in classifica nel Gruppo 1 della Lega A a quota sette punti, tre in meno della capolista Francia e uno in più del Belgio.