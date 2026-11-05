Italia U21, Baldini chiama ventisei giocatori: c'è Inacio

Dopo avere ottenuto nel corso della scorsa sosta la qualificazione per gli Europei del 2027 , riprende il lavoro dell' Italia Under-21 in vista della competizione continentale in programma la prossima estate. Per le amichevoli di livello contro la Francia e il Belgio, Silvio Baldini ha convocato ventisei giocatori. Tra questi, tre sono reduci dall'esperienza in Nazionale A , ossia Pessina del Bologna , Kouadio del Monza e Samuele Inacio del Borussia Dortmund .

Italia Under 21, Baldini convoca ventisei giocatori

In questa sosta delle nazionali Baldini non avrà a disposizione Cisse del Milan e Liberali del Como, convocati da Roberto Mancini per le sfide di Nations League. Ritrovano invece la maglia azzurra Amatucci del Deportivo A Coruna, la cui ultima volta in Azzurro risaliva a oltre un anno fa, e Cacciamani del Torino. Il lavoro degli Azzurrini inizierà presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia il 9 novembre. La partita con la Francia è in programma venerdì 13 novembre alle 18:30 a Laval, mentre lunedì 16 all'Armando Picchi di Livorno avrà luogo la sfida contro il Belgio

Under 21, i convocati di Baldini

L'elenco dei giocatori convocati da Silvio Baldini.

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).