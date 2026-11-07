Continua la linea verde dell'Italia: Roberto Mancini convoca Palma dell'Udinese al posto di Gianluca Mancini  

Fuori Gianluca Mancini, dentro Matteo Palma. Il ct Roberto Mancini lascia a casa il difensore della Roma che si è infortunato e chiama il pari ruolo dell'Udinese, che ha avuto il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva (ha giocato con le selezioni giovanili della Germania essendo nato a Berlino). Continua, dunque, la linea verde a Coverciano: Palma è un classe 2008 e ovviamente è la sua prima volta in Nazionale. Anche lui farà parte della spedizione dell'Italia nel prossime partite del girone di Nations League. in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.