Continua la linea verde dell'Italia: Roberto Mancini convoca Palma dell'Udinese al posto di Gianluca Mancini
Prima chiamata per il difensore dell'Udinese che ha avuto l'ok della Fifa per il cambio di nazionalià: i dettagli
Fuori Gianluca Mancini, dentro Matteo Palma. Il ct Roberto Mancini lascia a casa il difensore della Roma che si è infortunato e chiama il pari ruolo dell'Udinese, che ha avuto il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva (ha giocato con le selezioni giovanili della Germania essendo nato a Berlino). Continua, dunque, la linea verde a Coverciano: Palma è un classe 2008 e ovviamente è la sua prima volta in Nazionale. Anche lui farà parte della spedizione dell'Italia nel prossime partite del girone di Nations League. in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.
Italia, l'elenco dei convocati
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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