Mancini convoca anche Gatti per Francia e Belgio: la lista dell'Italia aggiornata
Roberto Mancini allunga la lista dei convocati e chiama anche Federico Gatti. Il difensore della Juventus raggiungerà nelle prossime ore il Centro Tecnico Federale di Coverciano per mettersi a disposizione del ct in vista delle ultime due giornate del girone di Nations League: giovedì 12 novembre gli Azzurri affronteranno la Francia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, domenica 15 novembre saranno di scena al Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio. Con l’aggiunta di Gatti i convocati degli Azzurri salgono a trentadue.
Gatti convocato per la Nations League
Quella di Gatti è la seconda modifica alla lista diramata giovedì. Sabato Mancini aveva già dovuto rinunciare a Gianluca Mancini, fermato da un risentimento muscolare, chiamando al suo posto Palma: il difensore dell’Udinese, classe 2008 nato a Berlino e cresciuto nelle selezioni giovanili tedesche, ha ottenuto il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva ed è alla prima convocazione in maggiore. Una scelta in linea con il corso impresso dal ct, che per questo raduno ha chiamato per la prima volta anche Cassano e Liberali del Como, Lontani del Parma e Cisse del Milan. Per l'Italia, in palio c’è la vittoria del girone di Nations League, e ci si giocherà tutto nelle ultime due sfide. Gli Azzurri sono al secondo posto del Gruppo 1 della Lega A con sette punti, tre in meno della Francia capolista e uno in più del Belgio. Il terzo posto è già garantito, e con esso lo status di testa di serie al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.
Italia, la lista completa dei convocati
- Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
- Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);
- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
- Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS