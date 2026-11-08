Mancini convoca anche Gatti per Francia e Belgio: la lista dell'Italia aggiornata

Gatti convocato per la Nations League

Quella di Gatti è la seconda modifica alla lista diramata giovedì. Sabato Mancini aveva già dovuto rinunciare a Gianluca Mancini, fermato da un risentimento muscolare, chiamando al suo posto Palma: il difensore dell’Udinese, classe 2008 nato a Berlino e cresciuto nelle selezioni giovanili tedesche, ha ottenuto il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva ed è alla prima convocazione in maggiore. Una scelta in linea con il corso impresso dal ct, che per questo raduno ha chiamato per la prima volta anche Cassano e Liberali del Como, Lontani del Parma e Cisse del Milan. Per l'Italia, in palio c’è la vittoria del girone di Nations League, e ci si giocherà tutto nelle ultime due sfide. Gli Azzurri sono al secondo posto del Gruppo 1 della Lega A con sette punti, tre in meno della Francia capolista e uno in più del Belgio. Il terzo posto è già garantito, e con esso lo status di testa di serie al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Italia, la lista completa dei convocati