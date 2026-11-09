Francy, Kean e Leo a Coverciano: le convocazioni più belle di Mancini
La Nazionale si è radunata oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista degli ultimi due incontri del girone di Nations League con Francia e Belgio, in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. In mattinata però l'allenatore Roberto Mancini ha accolto tre giovani ragazzi sopravvissuti al terribile incendio dello scorso Capodanno a Crans Montana: Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Talingdan.
"Le più belle convocazioni di Roberto Mancini: tre fantasisti della vita, ma anche grandi difensori, Francy, Kean e Leo a Coverciano. L'idea è venuta al ct, il resto è stato facile. #crans"
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