Francy, Kean e Leo a Coverciano: le convocazioni più belle di Mancini

La Nazionale si è radunata oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista degli ultimi due incontri del girone di Nations League con Francia e Belgio, in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. In mattinata però l'allenatore Roberto Mancini ha accolto tre giovani ragazzi sopravvissuti al terribile incendio dello scorso Capodanno a Crans Montana: Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Talingdan.