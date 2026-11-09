Mancini sulle assenze di Bernardeschi, Cristante e Calò: "Non possiamo chiamare giocatori di 30 anni in questa fase"

Mancini: "Non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase"

Le convocazioni di Mancini sono risultate in una Nazionale dall'età media più bassa rispetto alla precedente di settembre: "Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi". E sulle assenze di Bernardeschi, Cristante e quella molto discussa di Calò: "I primi due li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, con giocatori più giovani che devono fare esperienza. Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore".

Mancini risponde su Palestra, Palma e Romano

Sulle condizioni di Palestra: "Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere la condizione migliore. I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Ma ce ne sono diversi. Giocatori col doppio passaporto? Ce ne sono di bravi ci proviamo a prenderli. Intanto siamo riusciti a prendere Palma che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori, vedremo. Sull'entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l'asticella. Il nostro play? Romano era anche lui un po' di qua e un po' di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva. È un ragazzo giovane che ha bisogno di giocare e un giovane può anche fare degli errori. In questo momento non abbiamo un regista, non c'è un play come fu Jorginho. Speriamo in qualcuno di più giovane nei prossimi mesi, ma abbiamo giocatori come Tonali che possono fare quel ruolo".