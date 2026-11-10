Famiglia d’Italia: i ragazzi di Crans in visita a Coverciano, tutti i retroscena

Sorridevano, finalmente. Continuano a lottare. Hanno ripreso a vivere. Sono accompagnati dall’affetto della gente e dell’Italia abituata a non girarsi dall’altra parte. Ora sono diventati amici degli azzurri. «Ci hanno accolto come fratelli maggiori e fatto sentire a casa nostra. Giornate così belle ed emozionanti ci aiutano, un po’ alla volta, a rinascere». Kean, Leonardo e Francesca, tre ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans Montana, ieri erano al Centro Tecnico di Coverciano, ospiti della Nazionale. Sono state le tre convocazioni più belle e sorprendenti del ct Mancini.

La maxi tavolata

Kean, Leonardo e Francesca sono arrivati intorno alle 11,30. Hanno visitato il Museo del Calcio, accolti dal presidente Matteo Marani, e poi portati in tour per visitare il centro sportivo della Federazione. A pranzo si sono fermati con gli azzurri. Stesso menù. Era stata preparata una maxi-tavolata per 35 campioni. I 32 della Nazionale più tre ragazzi che qualcosa ci potrebbero insegnare. Gigio Donnarumma, il capitano, arrivava in aereo dall’Inghilterra e ha raggiunto Coverciano quando stava terminando il pranzo. Nel pomeriggio le foto in campo con la Nazionale e poi via verso la stazione di Santa Maria Novella: il primo allenamento degli azzurri si stava aprendo sotto la pioggia. Kean, Leo e Francesca dovevano rientrare a Milano: in serata erano attesi al Grand Milan da una cena di beneficenza. Maglie azzurre donate dalla Figc all’asta.