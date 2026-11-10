Tresoldi con l'Italia, come stanno davvero le cose: Klopp non molla, ma Mancini lo aspetta. E studia pure Modica: ecco chi è

È un peccato che Tresoldi , italianissimo e figlio di Emanuele , campione d’Europa con l’Under 21 di Cesarone Maldini nel 1994, non abbia ancora accettato la proposta di Mancini. Senza Kean e Retegui , il centravanti del Bruges questa volta avrebbe diviso il peso dell’attacco azzurro con Pio Esposito . Scelta rinviata alla prossima estate, dopo l’Europeo Under 21 da affrontare con la Germania. Mancio lo aspetta, Klopp non lo molla. «Ci abbiamo parlato io e Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia, ma essendo italiano e con il papà che è stato campione d’Europa con l’Under 21, credo possano esserci possibilità. Tocca a lui decidere. Sa che per noi sarebbe molto importante. Speriamo faccia la scelta giusta».

La spina dorsale: le scelte

Il ct, immaginando il futuro, ha bisogno di ampliare le scelte e trovare risorse in tre zone diverse di campo. Play, difensore centrale, centravanti. La spina dorsale di una squadra. «Intanto abbiamo preso Palma, era in bilico con la Germania. Penso possa diventare molto bravo». Matteo è un difensore centrale. Tre settimane fa il ct è volato in Inghilterra. Ha parlato con Giovanni Leoni, ex Parma, già convocato un anno fa da Gattuso prima che si rompesse il ginocchio. Ha bisogno di un altro po’ di tempo per tornare a giocare. Il ct gli ha ribadito la stima e lo attende. Gli mancano i nuovi Bonucci e Chiellini da mettere accanto a Bastoni e Scalvini. Il suo pieno recupero sarebbe una svolta. La visita a Liverpool ha consentito a Mancio di incontrare anche Chiesa. Per il campione d’Europa le porte di Coverciano restano aperte. «Non sta giocando, deve trovare la condizione ma ha 29 anni e credo possa tornare molto presto». Intanto, nel reparto degli esterni, il ct metterà alla prova Koleosho, Cisse e Liberali, trequartista con licenza di accentrarsi come Zaniolo e Vergara in attesa che torni Raspadori. C’è anche Lontani da studiare in prospettiva. «Alla prima di campionato mi aveva fatto una buona impressione, sta continuando a giocare, ha personalità».

La scelta sul playmaker

Mancini si augura di trovare un nuovo regista alla Jorginho. «Ora non lo abbiamo, speriamo di trovarlo, ci sono alcuni che possono adattarsi. Tonali lo ha fatto molto bene». In questa direzione va letta l’investitura per Riccardo Cassano, classe 2009, atteso dal Mondiale U18 e convocato prima ancora di esordire con il Como. Fabregas lo porta spesso ad allenarsi con la prima squadra. «Deve crescere fisicamente ma può essere il giocatore che non abbiamo, ha qualità enormi come regista e il gioco in testa - ha spiegato il ct - Si allena in un club dove giocano a calcio e pensano in un certo modo». Per chiudere con i centravanti, lo scout azzurro tiene sotto osservazione Agustin Modica, 23 anni, italo-argentino del Gimnasia de Mendoza, 10 gol in 15 presenze nel torneo Clausura. Mancini non esclude di volare in Argentina e andare a studiarlo dal vivo durante l’inverno.