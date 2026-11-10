Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale per motivi personali: cosa è successo
Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. Per ora non sono state fornite altre indicazioni, così come non si sa se il giocatore sarà o meno sostituito. Di certo, non è un periodo felice per Zaniolo: l'Udinese in difficoltà e adesso la decisione di lasciare il ritiro azzurro due anni dopo l'ultima convocazione. Zaniolo salterà le due sfide di Nations contro Francia, il 12 novembre a Milano, e Belgio il 15 a Bruxelles.
Zaniolo, cosa è successo con l'Italia
Zaniolo ha lasciato il ritiro azzurro poco prima di pranzo, scuro in volto. Ancora non si sanno i motivi che hanno portato a questa decisione, annunciata dalla federazione ai cronisti presenti poco prima delle conferenze di Cisse e Liberali.
Articolo in aggiornamento
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