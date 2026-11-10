Liberali e Cisse caricano l'Italia: "Totti e Balotelli sono fonte d'ispirazione. La Francia ha dei fenomeni ma l'imprevedibile..."

"Essere qui è una grande responsabilità. L'impatto è stato molto positivo, siamo stati accolti molto bene", ha spiegato Alphadjo Cisse in conferenza stampa nel ritiro di Coverciano . A fargli eco un altro convocato per la prima volta dall'Italia, ovvero Mattia Liberali : "L'impatto in Nazionale è stato forte, ma anche positivo. Ci sono giocatori giovani, ma anche esperti di grande levatura internazionale. Ci hanno accolto al meglio". "Mancini mi ha dato una splendida opportunità. Un sogno che si avvera per chiunque abbia la mia età", ha invece spiegato il classe 2009 Riccardo Cassano . Scatta così il conto alla rovescia per la sfida con la Francia , valida per la quinta giornata del Gruppo A1 di Nations League , in programma giovedì 12 novembre, alle 20:45, a San Siro.

Liberali esalta Fabregas: "Mi sta aiutando tanto e mi sta dando molta fiducia"

Liberali si è soffermato sulla sfida con la Francia: "Loro hanno dei fenomeni indiscutibili, sarà una bella partita. Noi crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi". Parole al miele per Fabregas: "Sta dimostrando il suo valore da allenatore, ha portato il Como a lottare in Champions League e per il campionato. A livello personale mi sta aiutando tanto e mi sta dando molta fiducia. Dal primo giorno mi ha fatto i complimenti per gli ultimi due anni, gli è piaciuto come sono rimasto sul pezzo non giocando tanto nei primi mesi. Sta andando molto bene con lui e anche con il gruppo, che è fantastico. Non mi aspettavo questa unione così forte nel gruppo. Questo, soprattutto, in campo internazionale fa tanto. Non penso sia un caso che ci stiamo esprimendo al meglio in Champions League".

Liberali e l'emozione a tinte azzurre: "Una settimana bellissima ed è solo l'inizio"

Liberali e l'emozione a tinte azzurre: "Questa settimana è stata una bellissima, con tante cose imprevedibili come la convocazione in Nazionale e il primo gol in Champions League. Questo è solo l'inizio. L'ultimo a Catanzaro è stato un anno molto bello, ma molto difficile all'inizio perché non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Sono dispiaciuto per l'esonero di Aquilani, ma potrei scommetterci: farà una grande carriera da allenatore".

Liberali: "Non è stato facile andare via dal Milan, mi ispiro a Totti"

Liberali ha concluso: "Rammarico per aver lasciato il Milan? No. Le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti. A chi mi ispiro? Direi a Totti".