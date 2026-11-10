Perché l'onda verde di Mancini può davvero cambiare l'Italia 

Prima annotazione: Roberto Mancini ha guidato per 66 volte la Nazionale e mai nessuna è mai stata così giovane come l'attuale, la cui età media è di 24 anni e 6 mesi. Non vengono contemplati Lontani (18 anni) e Cassano , 17 anni, premiati con la prima chiamata nel gruppo maggiore, ma destinati alle rispettive rappresentative giovanili. L'attaccante gialloblù con l'Under 19, attesa da tre partite di qualificazione all'Europeo ( 11 novembre, Ancona, Italia-Romania; 14 novembre, Fano, Italia-Ucraina; 17 novembre, Fermo, Italia-Israele). Cassano, invece, è la stella annunciata della rappresentativa del ct Franceschini, capodelegazione Giovanni Galli, che si sta preparando al Mondiale Under 17 in Qatar (19 novembre-17 dicembre; debutto il 20 novembre nel Gruppo E contro la Giamaica; 23 novembre, Italia-Costa d'Avorio; 26 novembre, Italia-Uzbekistan).

Mancini e i debuttanti dell'Italia

Seconda annotazione: per visionarli da vicino, Mancini ha fatto benissimo a chiamare a Coverciano i due giocatori emergenti di Parma e Como, cavalcando senza esitazioni l'onda verde che l'ha visto lanciare nove debuttanti assoluti nelle prime quattro partite della Nations League. E non ci sarebbe di che stupirsi se, contro la Francia di Zidane, a San Siro, il ct schierasse il tandem Cisse, 20 anni e Pio Esposito, 21 anni e già 7 gol in 13 presenze. Il milanista e l'interista sono due degli otto giocatori lanciati dal trampolino Under 21 di Silvio Baldini, sempre più linfa vitale della Nazionale maggiore. Insieme con loro, infatti, Mancini ha chiamato Ahanor, Kayode, Palestra Pisilli, Liberali e Koleosho. Com'era la storia che il calcio italiano non ha più talenti? Avanti così Mancio, mentre nel Palazzo si accapigliano per la prima poltrona in Figc, fra ricorsi di Galliani e contromosse di Malagò. Siamo o non siamo il meraviglioso Paese dei paradossi? Ammoniva Benedetto Croce: "Strani questi italiani: sono così pignoli che in ogni problema cercano il pelo nell'uovo. E quando l'hanno trovato, gettano l'uovo e si mangiano il pelo.”