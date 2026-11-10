Palma e il retroscena sulla convocazione in Nazionale: "Un onore che porterò per sempre. Cannavaro mi ha..."

Matteo Palma è la novità più giovane dell’ Italia di Roberto Mancini : dopo il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva, il ct lo ha chiamato per le sfide con Francia e Belgio , ultimi due impegni degli Azzurri nel girone di Nations League. Il difensore dell’ Udinese ha preso il posto di Gianluca Mancini, fermato da un infortunio. Ai microfoni di VivoAzzurro TV il centrale nato a Berlino ha raccontato l’emozione per la prima maglia azzurra: "Non me lo sarei mai immaginato, un grandissimo onore che porterò con me per sempre. Lo sogno fin da piccolo, da quando guardavo le partite della Nazionale con mio padre e mio fratello".

Una convocazione che non si aspettava: "Non avrei mai immaginato la convocazione nella Nazionale maggiore a inizio anno. Speravo di iniziare bene ma poi mi sono fatto male. Quando ho ricominciato a giocare non mi aspettavo mai la chiamata". Decisivo, nella scelta tra Italia e Germania, il rapporto con Fabio Cannavaro : "A Udine l'ho avuto come allenatore, già al tempo mi chiese di scegliere l’Italia, in quel periodo c’era il dilemma con la Germania. Mi ha aiutato a scegliere l’Italia. Ero appena salito in prima squadra, in particolare a me ha dato tanti consigli". La gioia della prima convocazione in Nazionale è stata condivisa con tutta la famiglia: "Mio padre è italiano quindi è stato molto felice, anche mia mamma mi ha sostenuto. Tutti i familiari sono stati contenti". Il calcio, per Palma, è da sempre una questione di famiglia: "È sempre stato parte della mia vita, la passione per il calcio me l'ha passata mio fratello maggiore. Io seguendo le sue orme sono andato nella sua stessa squadra, poi mi sono innamorato e non ho mai smesso".

Palma: "Ammiro Donnarumma, mi ispiro a Bonucci"

A Coverciano si è ritrovato accanto a giocatori che finora conosceva solo dallo schermo: "La maggior parte dei giocatori con me a Coverciano li guardavo in tv, e lo farò anche in futuro. Donnarumma lo ammiro, ha giocato al Milan fin da piccolo e sta facendo una grande carriera". Il modello in campo è invece un altro difensore azzurro: "Nel calcio italiano mi ispiro a Bonucci, un grande esempio per come usa il pallone e per la tecnica". Sui complimenti ricevuti dal commissario tecnico: "Grande onore per le parole di Mancini, sentirselo dire dal mister suscita qualcosa di difficile da spiegare". Sul posto da titolare nell’Udinese e sul primo gol in Serie A: "Sono emozioni fortissime che uno non si aspetta mai a inizio stagione. Per il primo gol ero felice, erano venuti a vedermi mia madre e mio fratello da Berlino". Poi, i ricordi che vuole portarsi dietro da questo primo ritiro azzurro: "Voglio ricordare i primi allenamenti, quando conosci i compagni e poi quando mi faranno cantare: devo ancora studiarmi la canzone [ride, ndr], dopo guardo sennò mi prenderanno alla sprovvista".

Il trasferimento in Italia: "Cambiare Paese a 13 anni non è mai facile"

Il trasferimento in Italia è arrivato da giovanissimo: "A 13 anni ho lasciato Berlino per l’Italia: Berlino è una bellissima città e ho ancora tanti amici che vivono lì, anche mia madre e mio fratello, ogni tanto ci torno. A 13 anni trasferirsi in un altro Paese non è mai facile, ma mio padre mi ha aiutato e ho trovato subito amici". Quest'anno Palma dovrà affrontare la maturità. Alla domanda se sia più difficile marcare un grande attaccante o affrontare un’interrogazione di matematica, non ha dubbi: "Opterei per matematica, non è proprio il mio ambito". La sua vera passione fuori dal campo sono le lingue: "Mi piacciono molto le lingue, sono cresciuto in una famiglia bilingue, parliamo altre lingue oltre al tedesco e l’italiano, in futuro vorrei studiare e vivere il mondo delle lingue, sono appassionato. Sono una persona semplice, mi piace uscire con gli amici, passare il tempo con i familiari, mi piace rilassarmi fuori dal campo".