Zaniolo rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale: il messaggio sui social su cosa è successo
"Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali". Si apre così il messaggio su Instagram di Nicolò Zaniolo, che rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. La notizia, arrivato a sorpresa, aveva lasciato sorpresi i tifosi, con l'attaccante dell'Udinese che era riuscito a rientrare nella lista convocati nonostante un periodo complicato con la maglia bianconera, con alcuni infortuni. Nel suo comunicato ufficiale, però, la Figc aveva da subito spiegato che si è trattato di "motivi personali", e non di un problema fisico.
Zaniolo rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro dell'Italia
"Vestire l'azzurro è sempre motivo d'orgoglio - prosegue il giocatore azzurro tramite una storia pubblicata sul suo account -. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Nicolò". Zaniolo era riuscito a rientrare nella lista di Mancini anche nella scorsa sosta, senza però mai scendere in campo e dovendo lasciare il ritiro per un infortunio.
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