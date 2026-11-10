Zaniolo rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale: il messaggio sui social su cosa è successo

"Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali". Si apre così il messaggio su Instagram di Nicolò Zaniolo, che rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. La notizia, arrivato a sorpresa, aveva lasciato sorpresi i tifosi, con l'attaccante dell'Udinese che era riuscito a rientrare nella lista convocati nonostante un periodo complicato con la maglia bianconera, con alcuni infortuni. Nel suo comunicato ufficiale, però, la Figc aveva da subito spiegato che si è trattato di "motivi personali", e non di un problema fisico.