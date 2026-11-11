Mancini prima di Italia-Francia: "Tutti volevano i giovani, li abbiamo chiamati. Ci giochiamo la qualificazione con il Belgio"

Torna in campo l'Italia per le ultime sfide di Nations League . Azzurri ancora in corsa per la vittoria del girone e per l'accesso ai quarti di finale del torneo. A San Siro arriva la Francia , e Roberto Mancini ha presentato così la sfida: "Cerchiamo sicuramente conferme e miglioramenti. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci" , ha affermato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida. "Mi sembra che sia una cosa buona e all'inizio anche un pò insperata . L'effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio".

Italia, le parole di Mancini prima della Francia

Sulla gara d'andata: "È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po' lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita". Mancini su Barella e Cisse ha continuato: "Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti e due per noi". Donnarumma tornerà a San Siro, e Mancini si augura senza fischi: "Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare".

"Voto federale? Pensiamo alle partite, sono le cose importanti"

Il ct dovrà sfatare quello che sta diventando un vero e proprio tabù; l'Italia ha perso tutte le ultime tre partite giocate a San Siro: "lo l'ultima l'ho vinta, e non era neanche semplice, contro l'Inghilterra". Mancini poi sdrammatizza sui raffreddori dei francesi citati prima della gara d'andata: "Beh, se viene a Olise non è male... Scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari così forti, è il bello del calcio: dobbiamo fare la nostra partita, cercare di vincerla e di fare il nostro gioco, provando a migliorare quanto fatto finora". Poi sull'assenza di Mbappé (annunciata da Zinedine Zidane): "lo suggerirei di non rischiarlo [ride, ndr]. Poi deve giocare la Champions, è meglio se non gioca domani. Detto questo, la Francia ha così tanti attaccanti, uno meglio dell'altro, che è difficile scegliere tra l'uno e l'altro". Il commissario tecnico è stato interpellato anche sul voto federale per il presidente della Figc e sul fatto che il risultato sportivo possa influenzarlo: "lo penso che dobbiamo pensare alla partita, in questo momento abbiamo una gara domani e una domenica. Queste sono le cose importanti ora".