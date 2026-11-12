Proviamo a uscire dall’abisso: Italia e Francia agli antipodi, stasera ci giochiamo tanto

Noi a casa davanti alla tv da dodici anni. Loro protagonisti nelle ultime tre edizioni del Mondiale: campioni in Russia nel 2018, secondi nel 2022 in Qatar, quarti negli Stati Uniti a luglio. Giusto partire da qui per raccontare l’abisso tra Italia e Francia, senza trascurare la disponibilità di talento, cosa hanno ereditato Mancini e Zidane, quale dovrebbe essere il metro (equilibrato) di giudizio. Milano freme. Lo stadio Meazza vola verso il sold out, moltiplicando le attese. La partita decisiva, in chiave qualificazione ai quarti di Nations League, si gioca domenica a Bruxelles. Stasera ci giochiamo l’aggancio: indovinare la partenza come Kimi Antonelli (in tribuna accanto a Malagò) e battere i mostri francesi ci aprirebbe la strada verso il primo posto in attesa dei Diavoli Rossi. Il crash test acquisterebbe un significato assai più profondo del risultato, perché ci darebbe un’idea di futuro, una nuova credibilità, confermando i segnali di rinascita percepiti un mese fa. Il doppio successo con la Turchia e il pareggio di Parigi, dopo la delusione iniziale con il Belgio, ci hanno dato lo slancio. Ora Mancio e gli azzurri devono continuare.

Italia e Francia, le differenze

Dentro una notte piena di passione, può essere l’alba di un nuovo giorno per la Nazionale, a patto di resistere ai Bleus. Le quote stabilite dagli allibratori testimoniano il dislivello: il successo dell’Italia paga quasi cinque volte la posta. Solo 1,70 per chi punta sulla Francia. L’assenza di Mbappé è un vantaggio, ma chissà se basterà. Sarà più dura rispetto al Saint Denis. Si gioca in casa, meno facile conservare il baricentro basso, le distanze corte e lo stesso tipo di compattezza, anche lasciando il pallone alla Francia. Nella partita di andata Tonali, in posizione arretrata, era stato assai abile a “schermare” le linee di passaggio verso Dembelé, aiutando Bastoni e Scalvini. Zizou non ha fatto una piega, anche se Kylian è un killer spietato in area di rigore e con lui in campo di solito si parte da 1-0. Quest’anno ha già segnato 17 volte in 16 presenze tra Liga e Champions con il Real Madrid, più gol che presenze per il re dei marcatori all’ultimo Mondiale (10 reti). Toccherà a Doué, un altro fenomeno, completare il tridente con Olise e Barcola. L’attacco atomico dei Bleus vale, secondo le stime di mercato, quasi 700 milioni compreso Kroupi, giovane centravanti del Bournemouth, chiamato al posto di Thuram. Noi rispondiamo con Sebastiano Esposito, Liberali, Vergara, Cambiaghi, Koleosho, Cisse e Pio, il centravanti dell’Inter, considerato un veterano. Gli altri sono debuttanti o quasi. Sulla bilancia del mercato in sette valgono poco più di 160 milioni. Ogni ct ha il suo scrigno in cui anticipare il futuro. Zizou ha cooptato Senny Mayulu, centrocampista classe 2006, mai impiegato dal Psg in Ligue 1. Un po’ come Cassano del Como, spedito con l’U18 di Franceschini dopo tre giorni di stage a Coverciano.

Il copione tattico

Serviranno attenzione, spensieratezza, faccia tosta. Le distanze si possono colmare se l’Italia sbaglierà pochissimo, dimostrando lo stesso spirito di sacrificio esibito a Parigi in fase difensiva e riuscirà a mordere con lo stesso calcio verticale. Ci mancherà la velocità di Kean, ma Frattesi può essere la freccia, l’invasore con il gol in canna. San Siro forse riaccenderà Barella, uno dei senatori a cui Mancio chiede di sostenere la fase di transizione. Il senso tattico di Calafiori e la freschezza di Kayode ci aiuteranno a rovesciare il gioco. Sebastiano Esposito libero di “accentrarsi” per inventare la giocata. Altrimenti l’azzardo fantasia con Liberali, gioiello mollato dal Milan e preso al volo da Fabregas. L’avviso è doveroso: evitare processi se andasse male, si gioca con la Francia.