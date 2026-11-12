I convocati di Mancini per Italia-Francia: Cisse e Pisilli in tribuna

A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Francia, previsto per le 20:45 a San Siro, il ct Roberto Mancini ha reso noto l'elenco dei calciatori che saranno inseriti nella distinta ufficiale del match odierno, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Sono otto i giocatori che non andranno nemmeno in panchina nella serata di oggi.