I convocati di Mancini per Italia-Francia: Cisse e Pisilli in tribuna
A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Francia, previsto per le 20:45 a San Siro, il ct Roberto Mancini ha reso noto l'elenco dei calciatori che saranno inseriti nella distinta ufficiale del match odierno, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Sono otto i giocatori che non andranno nemmeno in panchina nella serata di oggi.
I convocati di Mancini per Italia-Francia: out Cisse e Pisilli
In vista della sfida del "Meazza", l'ultima tra le mura amiche degli Azzurri in questa Nations League, si accomoderanno in tribuna i difensori Ahanor, Gatti e Palma, più il giovane Riccardo Cassano e il tandem Lontani-Pisilli, oltre agli attaccanti Cisse e Liberali, entrambi con un passato tra le fila del Catanzaro. Queste le scelte del ct Roberto Mancini, che verosimilmente effettuerà diverse rotazioni a Bruxelles in occasione del prossimo impegno con il Belgio di Mark van Bommel, decisivo ai fini della qualificazione.
Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per Italia-Francia:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.
Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Cambiaghi.
Attaccanti: S. Esposito, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.
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