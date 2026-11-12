Una pole alla Kimi

I convocati di Mancini per Italia-Francia: Cisse e Pisilli in tribuna

L'elenco dei calciatori che parteciperanno alla sfida in programma oggi a San Siro: escluso anche Gatti, chiamato in extremis al posto dell'infortunato Gianluca Mancini
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2 min

Pubblicato il 12.11.2026, 12:11

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A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Francia, previsto per le 20:45 a San Siro, il ct Roberto Mancini ha reso noto l'elenco dei calciatori che saranno inseriti nella distinta ufficiale del match odierno, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Sono otto i giocatori che non andranno nemmeno in panchina nella serata di oggi.

Italia, la probabile formazione di Mancini per la sfida con la Francia
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I convocati di Mancini per Italia-Francia: out Cisse e Pisilli

In vista della sfida del "Meazza", l'ultima tra le mura amiche degli Azzurri in questa Nations League, si accomoderanno in tribuna i difensori AhanorGatti e Palma, più il giovane Riccardo Cassano e il tandem Lontani-Pisilli, oltre agli attaccanti Cisse Liberali, entrambi con un passato tra le fila del Catanzaro. Queste le scelte del ct Roberto Mancini, che verosimilmente effettuerà diverse rotazioni a Bruxelles in occasione del prossimo impegno con il Belgio di Mark van Bommel, decisivo ai fini della qualificazione.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per Italia-Francia:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Cambiaghi.

Attaccanti: S. Esposito, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.

 

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