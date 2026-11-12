Mancini prima di Italia-Francia: "Dobbiamo fare qualche errore in meno". Poi elogia i suoi giovani

Roberto Mancini si prepara alla sfida di Nations League contro la Francia a San Siro . Ai microfoni della Rai, il ct ha indicato dove deve crescere la sua Italia: "Spero che riusciremo a fare qualche errore in meno e a migliorare certe situazioni di gioco", riferendosi alla partita d'andata, dove gli Azzurri strapparono un pareggio a Parigi. Una visione precisa quella del ct, alla vigilia di una partita che pesa. L'Italia, seconca nel girone con 7 punti, è ancora in gioco per il primo posto e la qualificazione ai quarti di finale . Le ultime due sfide contro Francia e Belgio saranno decisive.

Mancini: "Assenze Francia? Rimane una grande squadra"

Zidane non avrà Mbappé a disposizione, ma Mancini non si fida: "Anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante, rimane sempre una grande squadra". Anche i precedenti a San Siro invitano alla prudenza: l'Italia non ha mai vinto nelle ultime tre partite a San Siro contro Germania, Francia e Norvegia. Ma stasera il Meazza sarà tutto esaurito: "Vorrà dire che dovremo fare una bella partita, perché altrimenti i tifosi ci rimarrebbero male. Giocare a San Siro è come essere veramente alla Scala. Dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato".

"Palma, Leoni e Ahanor diventeranno grandi difensori"

Infine, un passaggio sui difensori del futuro: "L'Italia ha avuto i più grandi difensori della storia, quindi è abbastanza difficile raggiungere quei livelli. Penso che noi abbiamo dei bravi difensori e dobbiamo lavorarci, perché dietro a Bastoni, dietro a Scalvini, che sono giovani ma giocano già da un po' di tempo, ci sono altri tre o quattro ragazzi bravi. Palma per me sarà un grande difensore, così come lo sarà Leoni, così come lo sarà Ahanor".