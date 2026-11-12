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La strana notte di Nicolò Zaniolo: Italia davanti alla tv, è tornato ad allenarsi con l'Udinese. E quella canzone...

Nicolò sarebbe dovuto essere a San Siro (titolare?) contro la Francia, invece ha pubblicato una foto del figlio con una musica di Pino Daniele
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Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

2 min

Pubblicato il 12.11.2026, 20:07 (Aggiornato il 12.11.2026, 22:26)

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INVIATA A MILANO - Nicolò Zaniolo, dopo aver lasciato Coverciano e il ritiro dell'Italia per non meglio specificati "motivi personali" è tornato mercoledì sera a Udine e stamattina si è allenato con i compagni. L'umore non è ancora al massimo, Zaniolo ci teneva a giocare con l'Italia ma qualcosa di più forte di lui glielo ha impedito. Sarà lui, forse, a spiegare come mai abbia sentito la necessità di abbandonare quel ritiro per cui, parole sue di qualche tempo fa, "farò di tutto". Stasera dovrebbe vedere l'Italia davanti alla tv, intanto ha pubblicato una foto del secondo figlio, Leonardo, nato a febbraio, con le note della canzone di Pino Daniele: "Neve al sole".

Zaniolo e i giorni più duri: come sta dopo aver lasciato l'Italia

È logico che questi giorni per lui non siano stati e non siano facili. Le accuse di "liti con compagni o allenatore" lo hanno ferito ma, in assenza di comunicazioni ufficiali se non una storia Instagram, Zaniolo sa pure che purtroppo il confine tra verità e fake news sia molto labile. Sarà, come detto, lui forse a chiarire cosa sia successo. Non adesso. Adesso vuole solo allenarsi con l'Udinese e tornare a un briciolo di normalità.

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