La strana notte di Nicolò Zaniolo: Italia davanti alla tv, è tornato ad allenarsi con l'Udinese. E quella canzone...

INVIATA A MILANO - Nicolò Zaniolo, dopo aver lasciato Coverciano e il ritiro dell'Italia per non meglio specificati "motivi personali" è tornato mercoledì sera a Udine e stamattina si è allenato con i compagni. L'umore non è ancora al massimo, Zaniolo ci teneva a giocare con l'Italia ma qualcosa di più forte di lui glielo ha impedito. Sarà lui, forse, a spiegare come mai abbia sentito la necessità di abbandonare quel ritiro per cui, parole sue di qualche tempo fa, "farò di tutto". Stasera dovrebbe vedere l'Italia davanti alla tv, intanto ha pubblicato una foto del secondo figlio, Leonardo, nato a febbraio, con le note della canzone di Pino Daniele: "Neve al sole".