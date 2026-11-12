Bordata di fischi all'inno della Francia, Donnarumma e i giocatori dell'Italia reagiscono subito

INVIATA A MILANO - Bordata di fischi da parte di tutto il Meazza alla Francia. Prima a Zidane al momento della lettura delle formazioni poi durante la Marsigliese. A quel punto, con Donnarumma, tutti gli Azzurri hanno invece applaudito. Con loro la panchina, lo staff e una piccola, va detto, parte dello stadio. Sui social in tanti hanno condannato il gesto dei tifosi dell'Italia, anche perché non è la prima volta che succede.