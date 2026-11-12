Mancini non decide il rigorista, Esposito sbaglia, fischi e poi il gol di Frattesi: tutti i retroscena di 3 minuti folli a Milano

Tre minuti di follia a Milano durante la partita contro la Francia. Al minuto 60' rigore per l'Italia: Cambiaghi atterrato in area, sul pallone va Esposito. Non Pio, Sebastiano. L'interista regala qualche consiglio al fratello che però colpisce male, malissimo, ampiamente alto e a lato. Nessun problema per Maignan. Mancini decide di cambiare: fuori proprio i due protagonisti, Esposito e Cambiaghi, dentro Vergara e Dimarco. Piove qualche fischio per Sebastiano, i compagni - perché questa Italia sembra essere proprio un gruppo vero - applaudono e si portano dietro San Siro. In un paio di minuti succede, ancora, di tutto. Perché Mancini, subito dopo il rigore, si era girato piccato verso la panchina: come riporta la Rai da bordocampo non aveva scelto lui il rigorista. In campo l'Italia riparte: Barella recupera palla, Dimarco serve un assist al bacio per l'inserimento, tanto per cambiare, di Frattesi. Che segna il 2-1 per l'Italia, il decimo gol in Nazionale nella stessa porta del 4-3 al Barcellona.