Mancini felice per i giocatori regala una battuta in sala stampa: "Il rigorista? Era Pio Esposito, hanno deciso in famiglia..."
INVIATA A MILANO - Quanto è bella l'Italia di Mancini. E non solo, che pure è tanto, tantisismo, perché batte in rimonta la Francia. Ma perché è una squadra che ci crede, che dopo il rigore sbagliato va in 7 a pressare nell'area avversaria. E i risultati sono nell'atteggiamento di tutti, non solo nei tre gol che domano i francesi: "Grande prestazione, ragazzi bravissimi, sono molto felice per loro e per la gente che era qui stasera, spero si sia divertita", ha detto Mancini. Il ct analizza la gara partendo dal gol subìto dall'Italia: "È stato un errore, sono cose che accadono, non dovrebbero succedere ma capita. Siamo rimasti tranquilli, calmi, siamo stati bravi. Purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto, perché dobbiamo andare per forza a vincere in Belgio, il calcio è anche questo. C’è da lavorare, la strada è lunga, i ragazzi si vogliono riscattare, pian piano arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto, perché subire un gol contro la Francia dopo 10 minuti, sarebbe potuta finire in goleada. Invece siamo rimasti calmi, tranquilli, abbiamo subito un po’ e abbiamo ricominciato a giocare”.
Mancini, cosa ha detto in conferenza dopo la vittoria contro la Francia
Dopo le interviste in tv, Mancini è poi intervenuto in conferenza stampa. In prima fila Giovanni Malagò, a seguire anche Claudio Ranieri. "Queste sono le partite che poi rimangono e dove puoi migliorare. Era importante venirne fuori, riprendendo a giocare - ha confermato il ct azzurro -. Abbiamo ragazzi poco esperti rispetto ai francesi, loro devono avere il coraggio di ripetere le cose e mi auguro che quelli più anziani gli diano una mano. Perché sono entrati Dimarco e Vergara? Perché faccio l'allenatore e devo scegliere. Volevo uno veloce come Vergara e Dimarco l'avevo visto bene in questi giorni. Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi. Rivincite personali? No. Spero di dare una mano per far tornare questa squadra dove merita di stare. Io sono felicissimo di essere tornato, ci sono degli obiettivi da raggiungere. Spero che Esposito faccia tanti gol, Gigi Riva è a 35 da una vita... Lui ha un bello score rispetto alle partite giocate, speriamo continui così. I rigoristi? Prima Pio, poi Sebastiano, è stata una cosa di famiglia". Sorride, Mancini. Ed è giusto così.
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