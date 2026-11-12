Mancini felice per i giocatori regala una battuta in sala stampa: "Il rigorista? Era Pio Esposito, hanno deciso in famiglia..."

INVIATA A MILANO - Quanto è bella l'Italia di Mancini. E non solo, che pure è tanto, tantisismo, perché batte in rimonta la Francia. Ma perché è una squadra che ci crede, che dopo il rigore sbagliato va in 7 a pressare nell'area avversaria. E i risultati sono nell'atteggiamento di tutti, non solo nei tre gol che domano i francesi: "Grande prestazione, ragazzi bravissimi, sono molto felice per loro e per la gente che era qui stasera, spero si sia divertita", ha detto Mancini. Il ct analizza la gara partendo dal gol subìto dall'Italia: "È stato un errore, sono cose che accadono, non dovrebbero succedere ma capita. Siamo rimasti tranquilli, calmi, siamo stati bravi. Purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto, perché dobbiamo andare per forza a vincere in Belgio, il calcio è anche questo. C’è da lavorare, la strada è lunga, i ragazzi si vogliono riscattare, pian piano arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto, perché subire un gol contro la Francia dopo 10 minuti, sarebbe potuta finire in goleada. Invece siamo rimasti calmi, tranquilli, abbiamo subito un po’ e abbiamo ricominciato a giocare”.