Mancini: "Quando le cose vanno bene non bisogna interromperle"

Italia con gioco e personalità: finalmente ci siamo!

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Alberto Polverosi
Alberto Polverosi

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Pubblicato il 13.11.2026, 07:33

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Ci siamo, finalmente ci siamo. Ultime quattro partite, un pareggio e tre vittorie, e questa di San Siro è bellissima, ci restituisce qualcosa che abbiamo lasciato per strada in questi anni tristi, ci riempie di un nuovo orgoglio, ci fa sperare, ci riporta ai tempi della vera Italia. Banalmente ci rende felici. Battuta la Francia in rimonta, con un secondo tempo entusiasmante, loro in vantaggio con un regalo di Donnarumma (più due pali), noi due gol da applausi, un rigore sbagliato e un altro realizzato da quel ragazzone che ci fa sognare. Doppietta di Pio Esposito, già 9 reti in Nazionale. Poteva farne tre, ma per affetto familiare sul primo dischetto ha lasciato la palla a suo fratello Sebastiano e gli Esposito si sono fermati a due gol.

 

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Un secondo tempo come quello di ieri, con un calcio che ha letteralmente stordito i francesi, è il passo in avanti di una crescita iniziata col ritorno di Mancini. Ma era Italia vera anche quella dei primi 45 minuti, quando al posto del gioco c’era sofferenza, quando la Francia ci mostrava la sua stupenda argenteria che noi invidiamo da tempo. È stato in quel pezzo di partita che l’Italia ha stabilito la differenza. Vi divertite con la palla, eh? E allora noi ve la faremo sudare. E quando i Bleus hanno spocchiosamente pensato che con i loro tocchi ci avrebbero messo sotto, noi col carattere, con i muscoli, con la rabbia e col gioco, con tanto gioco, li abbiamo spinti in un terreno a loro sconosciuto. Ora toccava ai francesi soffrire, un verbo che non appartiene al loro vocabolario. Noi invece la sofferenza da sempre l’abbiamo trasformata in virtù.

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