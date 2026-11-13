Grand'Italia, grazie a Pio. Le jour de gloire est arrivé

1) Alzi la mano chi non lo pensa: era dai tempi dell'Europeo 2021 firmato Mancini che non vedevamo giocare così bene la Nazionale. A San Siro, la prova è stata splendida: per il 3-1 finale rimontando il gol a freddo di Olise (Donnarumma, basta con la costruzione dal basso, vero?) e la qualità della prestazione di ogni singolo elemento.

2) Pio Esposito, 21 anni, con la prima doppietta è salito a quota 9 gol in 14 presenze. A questo punto della carriera in Nazionale, soltanto Meazza aveva fatto meglio del superbomber interista. Trasformando il rigore che ha chiuso la partita, Pio ha cancellato l'incubo di Zenica, dove il 31 marzo scorso sbagliò un penalty fatale all'Italia e, abbracciandolo, con. le sue lacrime ha stemperato la delusione del fratello Sebastiano per l'errore commesso dal dischetto.

3) Con tre parate complessivamente determinanti, Donnarumma si è fatto perdonare la papera che ha spedito in gol la Francia dopo soli 10 minuti.

4) Ha detto bene Mancini: un inizio così scioccante poteva mandare in barca l'Italia che, invece, ha progressivamente reagito. All'eccellente qualità tecnica dei francesi, gli azzurri hanno opposto dinamismo, aggressività, velocità di esecuzione degli schemi, Cambiaghi imprendibile sulla fascia; Barella e Tonali in ottima forma; Scalvini, Calafiori, Bastoni e Kayode certezze assolute; Frattesi guastatore e cannoniere, al decimo gol in 39 partite con la Nazionale.

5) Se pensate all'ectoplasma di squadra, che, soltanto cinque mesi e mezzo fa in Bosnia, per la terza volta consecutiva venne meritatamente buttata fuori dalla corsa al mondiale, avete un'idea del capolavoro di Mancini, costruito in 48 giorni. Dalla falsa partenza con il Belgio (0-2, era il 25 settembre) al 4-1 alla Turchia in trasferta (28 settembre); al pareggio parigino con i Bleus del 2 ottobre (1-1), al secondo successo sui turchi (3-1 il 5 ottobre), al trionfo del 12 novembre a San Siro. Bilancio: 5 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 11 gol segnati, 6 al passivo, primato del girone. Per vincerlo ed entrare nei quarti di Nations League, la certezza di avere a disposizione due risultati su tre contro il Belgio, a Bruxelles, il 15 novembre.

6) Cambi felici. Gloria anche per Dimarco e Vergara: in 12 minuti un assist e un rigore procurato, what else?

7) La grandeur della Francia è tale che, quando non dispone di Mbappé, Dembélé, eThuram, a Milano può schierare il tridente Olise, Doue, Barcola, per dire. Colpiscono due pali, gli zidaniani, però, contro questa Italia, i Galli hanno peccato di narcisismo. Nella ripresa, sono stati superati dal ritmo di una Nazionale bella e con l'anima.

8) La metafora motoristica è consentita dalla presenza a San Siro di Kimi, destinatario di un'ovazione da brivido. In Bosnia, l'Italia era stata un catorcio; a San Siro è stata una fuoriserie. La strada per vincere il GP della ricostruzione è ancora lunga, lo sappiamo. Però, che bello vedere gli azzurri sgommare così.

P.S.: l'unica nota stonata, i beceri, ignobili, incivili fischi che una parte dello stadio ha riservato alla Marsigliese. I cialtroni si fanno sempre riconoscere.