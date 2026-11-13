Malagò esalta Mancini e gli azzurri: "Oltre al risultato si è acceso un sentimento"

"Vincere a San Siro contro la Francia, davanti a un pubblico straordinario è motivo di orgoglio e felicità". Giovanni Malagò, commissario straordinario della Figc esulta per il successo degli azzurri di Roberto Mancini in Nations League e si complimenta con il tecnico Roberto Mancini e tutta la squadra scesa in campo a Milano contro la Francia.

Malagò, i complimenti a Mancini e agli azzurri

"Complimenti a Roberto Mancini e a tutti i suoi ragazzi - ha scritto Malagò sui social - per una prestazione di carattere, qualità e cuore. Ma c'è qualcosa che va oltre il risultato: l'affetto, l'entusiasmo e la passione che abbiamo respirato sugli spalti. Vedere ancora una volta San Siro colorarsi d'azzurro e sentire così forte il legame tra la Nazionale e il suo pubblico è una gioia immensa. In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a ritrovare un'identità e fa battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia E' un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e alimentare ogni giorno", ha ribadito il commissario straordinario della Federcalcio.

La trasferta in Belgio e il ringraziamento ad Antonelli

Gli azzurri, che si sono imposti 3-1, grazie alla doppietta di Pio Esposito e alla rete di Frattesi ora saranno impegnati a Bruxelles, contro il Belgio. "Ci aspetta un'altra sfida importante contro il Belgio, un obiettivo da conquistare, la qualificazione ai quarti di Nations League. Avanti azzurri con lo stesso orgoglio, la stessa fame e soprattutto con questo straordinario entusiasmo". Malagò infine ha ringraziato Kimi Antonelli, campione del Mondo di Formula 1 presente in tribuna a San Siro per sostenere gli azzurri, "per lo splendido regalo che ci ha fatto"