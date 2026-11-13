Ranking Fifa, sale l'Italia

Domenech non ci sta e attacca l'Italia: "Livello tecnico sconcertante"

L’ex ct dei Blues, battuto nella finale di Berlino nel 2006, critica gli azzurri su X dopo il match di San Siro: ecco cosa ha scritto
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2 min

Pubblicato il 13.11.2026, 15:07

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Certe ferite non si rimarginano mai, nemmeno a vent’anni di distanza. Raymond Domenech era sulla panchina della Francia nella notte del 9 luglio 2006, quando a Berlino l’Italia di Lippi alzò al cielo la Coppa del Mondo. Da allora, ogni incrocio tra le due selezioni per l’ex commissario tecnico transalpino è l’occasione per tornare a pungere gli Azzurri. E l’ultima sfida, vinta questa volta dall’Italia a San Siro, non ha fatto eccezione.

 

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Domenech al veleno contro Italia e Francia, ma apprezza l'inno di Mameli

Affidando il suo pensiero sul suo profilo personale su X, Domenech ha liquidato il successo azzurro con parole al veleno: "Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com’è possibile?". Per Domenech però non è tutto da buttare dalla serata di San Siro. L’ex tecnico ha riservato parole al miele per l’inno di Mameli, accostandolo a due canti simbolo del tifo europeo: "Lo adoro al pari di You’ll never walk alone e Les Corons".

 

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Il primo è l’inno storico dei tifosi del Liverpool, il secondo, brano di Pierre Bachelet, è il canto che risuona allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Le critiche non hanno risparmiato nemmeno la Francia, ritenuta dall’ex ct troppo dipendente dal talento di Michael Olise: "Se Olise si spegne, la Nazionale deraglia. Il calcio è semplice. E poi si confermano le solite falle difensive".

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