Domenech non ci sta e attacca l'Italia: "Livello tecnico sconcertante"

Certe ferite non si rimarginano mai, nemmeno a vent’anni di distanza. Raymond Domenech era sulla panchina della Francia nella notte del 9 luglio 2006, quando a Berlino l’Italia di Lippi alzò al cielo la Coppa del Mondo . Da allora, ogni incrocio tra le due selezioni per l’ex commissario tecnico transalpino è l’occasione per tornare a pungere gli Azzurri . E l’ultima sfida, vinta questa volta dall’Italia a San Siro , non ha fatto eccezione.

Domenech al veleno contro Italia e Francia, ma apprezza l'inno di Mameli

Affidando il suo pensiero sul suo profilo personale su X, Domenech ha liquidato il successo azzurro con parole al veleno: "Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com’è possibile?". Per Domenech però non è tutto da buttare dalla serata di San Siro. L’ex tecnico ha riservato parole al miele per l’inno di Mameli, accostandolo a due canti simbolo del tifo europeo: "Lo adoro al pari di You’ll never walk alone e Les Corons".

Il primo è l’inno storico dei tifosi del Liverpool, il secondo, brano di Pierre Bachelet, è il canto che risuona allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Le critiche non hanno risparmiato nemmeno la Francia, ritenuta dall’ex ct troppo dipendente dal talento di Michael Olise: "Se Olise si spegne, la Nazionale deraglia. Il calcio è semplice. E poi si confermano le solite falle difensive".