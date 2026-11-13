© APS

Frattesi lascia il ritiro dell'Italia per un risentimento muscolare

Risentimento all'adduttore per centrocampista della Lazio: niente di grave ma una bella grana per Mancini in vista della sfida contro il Belgio
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 13.11.2026, 16:42

ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

All'indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l'undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Frattesi torna a casa per un risentimento muscolare

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza, la Lazio. Il problema all'adduttore non desta particolare preoccupazione ma di sicuro è una bella tegola per il ct azzurro Roberto Mancini in vista della sfida contro De Bruyne e compagni.

Tutte le news
Italia
Montella 'scopre' un giornalista: "Tu vieni da Torino..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS