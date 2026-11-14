Mancini come Bearzot: numeri da fenomeno, lo precedono solo due ct nella storia azzurra

Fa un certo effetto sedersi nelle prime file dell’Aula Magna di Coverciano e guardare la foto di Mancini sulla parete opposta all’ingresso, perché apre la galleria degli unici commissari tecnici titolati nella storia della Nazionale. Sono cinque. Lo chiamano Pantheon azzurro. In ordine cronologico, risalendo nel tempo, l’immagine di Roberto precede quelle di Lippi, Bearzot, Valcareggi e del mitico Pozzo . Quattro Mondiali, due Europei. Doveva essere scontato farlo scendere dal poster e ritrovarlo seduto sullo scranno da ct a settembre, quando si sarebbe fermato il campionato e aperto il raduno azzurro. Invece no. In tanti, all’interno del mondo del calcio italiano, non volevano il suo ritorno. Malagò si è imposto. L’uomo giusto al posto giusto perché lo raccontavano i precedenti in carriera, l’intuito in panchina, il coraggio nel lanciare i giovani, la predisposizione al ruolo di selezionatore. Allenatore manager, come si diceva quando stava iniziando, ai tempi della Lazio di Cragnotti . Un ct nato, come testimoniano i risultati e la capacità, con due soli ritiri e pochissimi allenamenti, di incidere in fretta e riaccendere il motore azzurro. Tre vittorie in cinque partite, 10 punti comandando il girone con Francia, Belgio e Turchia, qualificate al Mondiale americano. Il 3-1 di San Siro dopo il pareggio di Parigi con i Bleus, terzi nel ranking Fifa. Nessuno lo immaginava. Domani a Bruxelles può volare ai quarti di Nations o scivolare, in caso di sconfitta, al terzo posto, ma non cambierebbero i giudizi. La retrocessione in Lega B era lo spettro di luglio. Mancini, in poche settimane, ha restituito un futuro alla Nazionale. Non è poco, anzi è tutto, considerando la partenza e le premesse.

Mancini come Berzot

Partiamo dalle statistiche. Mancio, già prima di essere richiamato a Coverciano, era nel Gotha dei ct azzurri. Nella notte di San Siro, compreso il quinquennio tra il 2018 e il 2023, ha centrato la quarantesima vittoria in 66 panchine con l’Italia e ha raggiunto Enzo Bearzot (40 su 88 partite, diventano 104 panchine per il Vecio contando le 16 nel biennio in tandem con il dt Fulvio Bernardini). Come numero di vittorie, ora soltanto Vittorio Pozzo (63 su 95) lo precede: l’allenatore due volte campione del mondo (nel 1934 e nel 1938) è primo anche come media punti (2,16 a partita). Arrigo Sacchi è il secondo con 2,13 punti. Mancio chiude il podio con 2,06 punti. Ha vinto sinora il 60,6% di partite: 16 pareggi e 10 sconfitte completano il suo bilancio (provvisorio) alla guida della Nazionale.

Il lavoro di scouting

L’ingresso di Dimarco e Vergara, decisivi a San Siro, raccontano come abbia ritrovato il tocco magico in panchina. La pausa araba, non è un paradosso e lo sapeva chi lo conosce bene, gli ha trasmesso nuovi stimoli, rigen erandolo. È tornato a Coverciano con motivazioni feroci, sapendo dove mettere le mani, conosceva quasi tutti i giocatori. L’occhio del selezionatore non si era mai chiuso. Sensibilità e sintesi calcistica. Come quei ragazzi che vanno bene a scuola e non hanno bisogno dell’intero pomeriggio per i compiti. Mancini, nella sua carriera di ct, ha convocato un totale di 129 calciatori, di cui 64 portati al debutto. Gli ultimi 7 si chiamano Kayode, Vergara, Sebastiano Esposito, Romano, Doumbia, Ruggeri e Zoma. Sino al 2023, tra i tanti, aveva battezzato Barella, Berardi, Zaniolo, Tonali, Di Lorenzo, Bastoni, Raspadori, Frattesi, Locatelli, Dimarco, Scalvini, Fagioli, ricordando i nomi chi ha scritto la storia di Wembley o fa ancora parte del giro. Era in anticipo sul tema dei doppi passaporti, affrontato dopo il ko con la Macedonia. Retegui, raccogliendo la segnalazione di Veron, era stata una sua scoperta. Un ct in costante evoluzione e aggiornamento. «Pafundi e altri 30» era il suo slogan-provocazione. Ridevano, come al solito. Presto toccherà a Cisse e Liberali. Per il Mancio-bis 44 convocati, di cui 30 under 26, guardando al futuro. Di Lorenzo, il Mancini romanista e Vicario gli unici trentenni. Giovane Italia, procuratori permettendo.