Cambiaghi salta la sfida contro il Belgio: ha lasciato il ritiro dell'Italia
Niccolò Cambiaghi non prenderà parte a Belgio-Italia. L'esterno, tra i migliori in campo in occasione della gara contro la Francia, nella quale ha fornito l'assist del momentaneo 1-1 a Pio Esposito, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema alla caviglia, e farà così ritorno immediato al Bologna. Un infortunio che si aggiunge a quello, accusato nei giorni scorsi, da Frattesi.
Cambiaghi non ci sarà per Belgio-Italia: il motivo
Nella mattinata di oggi, alla vigilia della partita, l'Italia si è allenata presso il Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile, prima della partenza per Bruxelles, dove domani sera, alle 20:45, affronterà il Belgio di Van Bommel. Lo farà, però, senza Cambiaghi. Lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni dell'attaccante classe 2000, evidenziando come non il trauma alla caviglia subito in panchina non è stato subito.
Nations League, l'Italia si qualifica se...
Mancini dovrà così fare a meno di Cambiaghi per l'ultima gara del girone di Nations League. Al momento, il gruppo vede Italia e Francia al comando a 10 punti, mentre il Belgio a 9. Chiude la Turchia a zero punti. L'Italia, per accedere ai quarti di finale, ha a disposizione due risultati su tre. In caso di vittoria, invece, gli Azzurri chiuderebbero al primo posto.
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