Cambiaghi salta la sfida contro il Belgio: ha lasciato il ritiro dell'Italia

Niccolò Cambiaghi non prenderà parte a Belgio-Italia. L'esterno, tra i migliori in campo in occasione della gara contro la Francia, nella quale ha fornito l'assist del momentaneo 1-1 a Pio Esposito, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema alla caviglia, e farà così ritorno immediato al Bologna. Un infortunio che si aggiunge a quello, accusato nei giorni scorsi, da Frattesi.