Mancini: "Giocarci la qualificazione in Nations League è un motivo di orgoglio. Formazione dell'Italia? Nella mia testa..."

Mancini: "Non sarà molto diverso dalla sfida con la Francia"

L'allenatore di Jesi alla vigilia del match è positivo: "Vale solo tre punti o vale di più? Essere qui e giocarci la qualificazione in Nations League è un motivo di orgoglio. Siamo qui e ce la giochiamo, possiamo vincerla anche se sappiamo non sarà semplice perché il Belgio è una grande nazionale. Da quando sono arrivato in Nazionale ho sempre visto cose buone. Mi aspettavo ed ero positivo nonostante la sconfitta dell'andata. Nel secondo tempo avevamo giocato bene, forse meritando anche il pareggio. Noi faremo la nostra partita e credo che il Belgio sia una squadra con bravi giocatori, tecnici e veloci. Non sarà molto diverso dalla sfida con la Francia. Formazione? È tutto abbastanza chiaro nella mia testa, vediamo domani. Domani valuteremo le condizioni fisiche di tutti i giocatori, che testeremo nella rifinitura, quei due/tre in dubbio compresi. Speravamo di recuperare Cambiaghi ma sta mattina aveva ancora dolore. Sostituiremo lui e Frattesi. Anche Calafiori andrà valutato. Dobbiamo capire chi dovrà riposare", ha detto prima a Sky.

In conferenza stampa Roberto ha precisato: "Gara pericolosa? Sicuro, perchè è l'ultima. Partiamo con un leggero vantaggio, ma non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Sarà una bella partita contro una squadra che al Mondiale è uscita con la Spagna solo all'ultimo minuto". E davanti al commissario Giovanni Malagò rispondendo a una domanda sul 'non rompere' il giocattolo in riferimento alle elezioni per la presidenza della Figc, ha aggiunto: "Noi ci teniamo per tutto sicuramente, siamo qui per vincere e cercare di qualificarci. Questo è il nostro obiettivo di domani sera". Infine sulla formazione dell'Italia e sui possibili cambi in campo: "Cambiaghi stamattina aveva dolore purtroppo, domani valuteremo anche gli altri che hanno speso tanto, ma non credo faremo tanti cambi. Da valutare c'è anche Calafiori. Quella di Dimarco (esterno d'attacco, ndr) è una opzione a cui avevamo pensato da tempo, ma vanno valutate di partita in partita. Ci prendiamo tutto il tempo per decidere, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".