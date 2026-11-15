Un’Italia di palleggio con Fagioli: la strategia di Mancini

Non solo Frattesi. Mancini ha perso anche Cambiaghi. L’allarme trapelato venerdì pomeriggio da Appiano Gentile ieri si è trasformato in certezza. Test negativo: l’esterno del Bologna si è allenato a parte, ma non ha superato il provino. Caviglia dolorante. Nessuna forzatura. Cambiaghi neppure è partito per il Belgio. I cambi previsti rispetto alla Francia sono tre. Due nomi in rampa: Fagioli sicuro, Vergara in vantaggio su Sebastiano Esposito. Per la fascia sinistra, il ct si è preso qualche altra ora di riflessione, tenendo aperto il ballottaggio tra Dimarco e Koleosho. Con ordine, partendo dal centrocampo. Doumbia, un invasore predisposto all’inserimento, era sempre entrato in corsa per sostituire Frattesi. Mancini pare intenzionato a privilegiare i ricami di Fagioli, impiegandolo da mezz’ala “alla Verratti”, come era successo in Turchia. L’obiettivo è rispondere al palleggio del Belgio e creare una linea mediana forte con Tonali e Barella. È una partita decisiva e ha più esperienza di Doumbia, che esordirebbe da titolare.

Mancini e la fantasia: le possibili scelte

Il ct non toccherà la difesa, anche se nella rifinitura ha provato a lungo Palestra. Kayode accanto a Scalvini, Bastoni e Calafiori. Davanti, invece, dovrebbe toccare a Vergara. La tigna e la personalità del fantasista napoletano piacciono a Mancini: è entrato benissimo a San Siro come al Saint Denis. Sa interpretare le mansioni di Raspadori, finto trequartista. Prima della sfida con la Francia il suo nome era tra i sei papabili per la tribuna, ma nella riunione serale e poco prima di definire la lista dei 23 convocati, il ct ha deciso di portarlo in panchina, sacrificando Cisse e Liberali. Vergara dovrebbe essere preferito a Sebastiano Esposito, ma ieri sera non esistevano totali certezze. Il dilemma riguarda la fascia sinistra. L’ingresso di Dimarco nel tridente ha pagato e deciso con la Francia. Per Mancio può farlo e l’idea di riproporlo dal primo minuto è assai più di una tentazione. Di fatto, con l’interista e Kayode sulle fasce, diventerebbe un 3-4-3 mascherato. Il movimento di Calafiori, abituato a creare gioco per linee interne, permetterebbe all’Italia di palleggiare benissimo con Fagioli, Barella, Tonali e Vergara (o Seba Esposito) in mezzo. Qualora Mancio preferisse un’ala di ruolo toccherebbe a Luca Koleosho, classe 2004, esterno del Paris Fc, già portato all’esordio da Silvio Baldini e promosso dall’U21. Ha cambio di passo, sa coprire tutta la fascia, salta l’uomo: è il più vicino per caratteristiche a Cambiaghi.