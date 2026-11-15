Mancini deluso dopo la sconfitta dell'Italia: "Siamo dispiaciuti, però questa serata ci servirà..."

Delusione e grande amarezza. L'Italia ha perso l'ennesima sfida decisiva e non è riuscita a guadagnarsi il pass diretto per i quarti di finale di Nations League . La Nazionale di Roberto Mancini è crollata allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio di van Bommel . Nonostante il vantaggio tricolore iniziale di Francesco Pio Esposito , su assist di Kayode all'undicesimo minuto, a decidere poi il sesto match del gruppo A1 sono state le quattro reti di De Cuyper, Ngoy, Doku e Moreira che hanno regalano ai Diavoli Rossi il secondo posto in classifica del girone e l'acceso diretto alla fase successiva della competizione insieme alla Francia capolista . E a pesare sull'umore è stato anche il rigore sbagliato sempre dall'attaccante dell'Inter nel primo minuto di recupero dei tre concessi dopo il 90°, con l'arbitro ha giustamente sanzionato un tocco con la mano di Raskin, che poteva quantomeno avvicinare la distanza del punteggio tra le due nazionali. Gli Azzurri , che restano comunque nella Lega A e non retrocedono, purtroppo non sono stati bravi a sfruttare la possibilità di avere ben due risultati su tre a disposione per prendersi il posto della squadra di De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere e compagni . L'Italia tornerà in campo a marzo, ma non per la Nations League. Fuori dai quarti di finale, i ragazzi di Mancini cominceranno subito a marzo il suo percorso di qualificazione a Euro 2028.

Poi a Sky il commissario tecnico della Nazionale ha aggiunto: "Penso che abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, che abbiamo pagato un po’ la partita con la Francia. Eravamo un po’ in difficoltà fisica. Però sono stati migliori e hanno meritato di vincere. Sono dispiaciuto: quando uno gioca, gioca per vincere. Però queste partite qua purtroppo capitano, soprattutto quando trovi squadre forti come il Belgio . Può capitare. Non siamo stati bravi a difendere l’1-0 o cosa? Eravamo partiti bene, volevamo fare quella partita lì. Poi abbiamo preso subito il pareggio e non siamo riusciti a recuperare. Capita che gli altri siano migliori. Rifarei le scelte iniziali? Sì, le ho fatte perché volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli (Koleosho e Pisilli, ndr). Sono due giocatori bravi, la sofferenza è stata nella squadra, non nel giocatore. Ho usato questa Nations League anche per sperimentare? Quando facciamo un cambio e mettiamo un giocatore pensiamo che sia bravo, magari può essere più giovane e può capitare che non renda al meglio o capiti una serata così".

Così l'allenatore Mancini ha parlato a fine partita ai microfoni della Rai: "Loro sono stati migliori e noi abbiamo pagato troppo a livello fisico nell'uno contro uno, nonostante avevamo iniziato bene e andare in vantaggio. Però il Belgio è stato più bravo. L'Italia nei primi 10 minuti era partita bene poi però ha cominciato a soffrire in tutte le zone del campo. Abbiamo iniziato ad andare in difficoltà nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni, uno contro uno non riuscivamo a coprire, a fare il pressing giusto. Ci hanno messo in difficoltà e abbiamo pagato fisicamente, sicuramente abbiamo pagato anche un po' di stacchezza della partita contro la Francia , però i nostri avversari hanno meritato. Questa sera quello che si è notato è che è mancata anche quella reazione che di solito la squadra aveva sempre avuto, dicevamo nei momenti difficili ha sempre reagito finora e questa sera è mancata. Sono serate che possono capitare , sul discorso del miglioramento purtroppo possono capitare anche questi episodi ma da queste partite bisogna trarre poi degli spunti importanti. La delusione è grande, il traguardo non è stato tagliato, però certo non può cambiare la percezione di tutto il percorso che è stato fatto in questi mesi. Per come siamo arrivati qua è chiaro che avevamo la possibilità di andare avanti nella competizione, perché avevamo fatto un buon percorso, però sapevamo che è sempre stata una partita difficile, perché il Belgio è una squadra forte, ci ha messo in difficoltà e abbiamo subìto. Quindi rivendico ovviamente la bontà di tutto quello che è stato fatto e che bisogna continuare assolutamente. Siamo dispiaciuti, però questa è anche una serata che ci servirà ".

Kayode: "Non so cosa dire"

Sul risultato di oggi è intervenuto anche Michael Kayode, l'autore dell'assist dell'unico gol dell'Italia di Pio Esposito: "Grande delusione il primo tempo potevamo fare meglio, ci lavoreremo. Non so cosa dire. Diciamo che tutti abbiamo dato il massimo, sicuramente si può sempre fare meglio, è andata così. Sono molto deluso, delusissimo, ovviamente stiamo facendo un percorso. Perdere l'autostima? Penso che si sia creato un grande gruppo, c'è molto rammarico ma lavoreremo tanto". Poi a Sky Sport ha precisato: "È un grande peccato, in questi due raduni abbiamo fatto grandi cose e si è creato un grandissimo gruppo in poco tempo. Siamo molto giovani, uscire così non è quello che ci aspettavamo, però torneremo a fare le cose come sempre. Cosa è successo stasera? Eravamo partiti bene, con un bellissimo spirito. Poi c’è stato il primo gol: siamo stati un po’ sfortunati, è mancata un po’ di reazione nei minuti successivi e niente".

Barella: "La sconfitta brucia tra giovani e senatori"

Il centrocampista sardo Nicolò Barella, come il suo tecnico ammette la stanchezza dopo la grande prestazione a San Siro contro la Francia: "Oggi sono stati più bravi di noi nello stare in campo, abbiamo sofferto anche la stanchezza della partita contro la Francia. In questa Nations abbiamo dimostrato di esserci, c'è ancora da migliorare sicuramente e cercheremo di farlo al meglio. Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo, abbiamo visto anche i gol che vengono da un po' di rimpalli ed in questo momento è così senza togliere meriti al Belgio. Non dobbiamo permettere che si creino queste situazioni. C'è più rammarico per l'andata, oggi sono stati più bravi non c'è nulla da dire. All'andata potevamo fare meglio ma è l'inizio di un percorso, abbiamo dimostrato che ci siamo e vogliamo seguire il mister. I ragazzi nuovi stanno riportando energie. La sconfitta fa male, sia ai giovani e sia a noi senatori, brucia però non ci deve far perdere il nostro focus. Dobbiamo ridare entusiasmo ai tifosi, è la cosa più importante in questo momento".

"Siamo i primi a essere dispiaciuti - ha aggiunto a Sky Sport -.Volevamo andare avanti. La cosa più importante è aver ritrovato un qualcosa dentro che ci fa competere, come abbiamo dimostrato con la Francia o in Turchia. Poi le vittorie e le sconfitte ci saranno sempre: so che è difficile, ma dobbiamo sempre ricordare da dove veniamo. Bisogna guardarsi indietro e ripensare al percorso fatto. Bisogna dire la verità. Sono stati più bravi. Hanno trovato i nostri punti deboli e li hanno sfruttati: hanno giocatori di qualità e se li lasci liberi tra le linee creano. La partita con la Francia ci ha tolto energie, è stata dispendiosa. Però non è una scusa: dobbiamo ammettere che sono stati bravi e che dobbiamo migliorare. Mi metto dentro questo discorso, mi porto l’entusiasmo e la voglia di lavorare, di dare il massimo, che, mettendomi tra i senatori, non voglio dire che ci sia mancata, ma a volte vedevamo tutto buio. Invece ora vediamo uno spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi, che ci stanno dando entusiasmo. Poi sta a noi farli sentire bene, farli sentire giocatori importanti per noi. Ma questo avverrà con il tempo: ci sono sempre cose belle e cose brutte, quando si vince e quando si perde. Oggi bisogna guardare il percorso che abbiamo fatto".

Donnarumma: "Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi ora"

Il portiere capitano dell'Italia Gigio Donnarumma non riesce a farsene una ragione: "Purtroppo fa parte del percorso, abbiamo iniziato un nuovo percorso e questi alti e bassi possono capitare. È stata una partita splendida con la Francia, siamo arrivati un po' stanchi. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Nessuno si aspettava questo percorso interessante in Nations League facendo ottime partite, il Belgio però è stato superiore e dobbiamo migliorare. Quanto è importante prendere una sconfitta non all'italiana? La cosa che ci deve far riflettere è che abbiamo preso troppi contropiedi, bisognava fare delle preventive in più. Questa sconfitta ci può e ci deve servire, il mister lo ha già detto che bisogna rialzare la testa. Stasera ha fatto male, ci tenevamo tutti ad andare avanti. Non c'è stata una reazione dopo i tre gol del Belgio, ha inciso la partita con la Francia? Si, quando giochi una partita così intensa ed entusiasmante come quella di San Siro rigiocare dopo due giorni non è facile. Non deve essere una scusa, sicuramente ha fatto sì che eravamo meno brillanti. Fa parte della crescita e bisogna non ripetere più questi errori. Tanti cambi per questa Nazionale, dobbiamo aiutare Mancini in questo con i nuovi. Il mister è speciale, può dare una mano importante. Noi dobbiamo dare una mano ai giovani, non c'è tanto tempo perché ci giochiamo le qualificazioni all'Europeo ma devono giocare di più e fare esperienza. Ci sono giovani interessanti che ci possono dare una mano, devono andare forte e giocare di più".