Complimenti Belgio, nettamente più forte. Ma l'Italia riparta da Pio e impari dagli errori

Punto primo : vivissimi complimenti al Belgio nettamente più forte dell'Italia, nel punteggio e nel gioco di alta qualità sciorinato a Bruxelles. Gli incontenibili Doku, De Bruyne, Moreira e De Ketelaere hanno trascinato la squadra di Van Bommel alla prima vittoria in casa contro gli azzurri che mancava da undici anni.

Punto secondo: il sonante 4-1 firmato nello stadio Re Baldovino porta i Diavoli Rossi nei quarti di Nations League da secondi dietro la Francia e li nega all'Italia che sarà comunque testa di serie nel sorteggio del girone di qualificazione agli Europei 2028.

Punto terzo: tre giorni dopo il trionfo milanese sulla Francia, il passo indietro degli azzurri è stato vistoso, come il calo atletico denunciato dagli otto undicesimi confermati da Mancini che ha rimpiazzato Frattesi con Fagioli, Cambiaghi con Koleosho, Pisilli per Sebastiano Esposito. Malauguratamente, i sostituti hanno steccato, soprattutto il disastroso Fagioli e l'impalpabile Pisilli, tant'è vero che sono durati solo un tempo costringendo il ct a lasciarli negli spogliatoi.

Punto quarto: se è vero com'è vero che la nuova Nazionale è nata appena due mesi fa, la ricostruzione passa anche sotto le forche caudine di belghe sconfitte amare, rese ancora più brucianti dall'illusione alimentata con la partenza a razzo e il decimo gol di Pio in 15 presenze. Malauguratamente, anziché insistere, la squadra è andata tre volte al tappeto in undici minuti sotto i colpi dei grandi giocatori belgi, in primis Doku che ha sistematicamente trafitto la difesa di Mancini. Moreira ha chiuso il conto imbeccato dal'ispiratissimo De Bruyne. L'originale, il cugino gioca nel Napoli.

Punto quinto: se non ci fosse stato Donnarumma, migliore in campo degli azzurri, la già pesante sconfitta si sarebbe tramutata in una disfatta.

Punto sesto: adesso, prevedendo la discesa dal carro di chi vi era precipitosamente salito a San Siro, guai a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Siamo d'accordo: il 4-1 del Belgio è una doccia gelida sugli entusiasmi suscitati dal 3-1 alla Francia, però cancellare o anche solo annacquare tutto ciò che di positivo è stato fatto contro turchi e francesi all'andata e al ritorno, sarebbe masochistico e stolido. Il gruppo c'è; i giovani che lo innervano ci sono; la forza per rialzare la testa pure. Mancini insista lungo la strada che ha imboccato e arriverà lontano.

Punto settimo: Ripartire si deve da Pio, 10 gol in 15 presenze e pazienza se ha sbagliato il rigore com'era capitato a Sebastiano contro la Francia, circostanza più unica che rara di due fratelli che falliscono dal dischetto in due partite consecutive della Nazionale. Non è certo questo il problema. A Pio e a Sebastiano non mancheranno le occasioni per rifarsi, come all'Italia. Non si può chiedere ai giovani di imparare e poi demolirli per i loro errori. Bisogna sostenerli.