⁠Malagò dà fiducia a Mancini: "Ha fatto un buon lavoro"

Il risultato a Bruxelles non cambia il giudizio di Giovanni Malagò sul lavoro della Nazionale . Il commissario della Figc ha parlato al centro tecnico di Coverciano durante la cerimonia della 35esima edizione della Panchina d’Oro . Il giorno dopo la trasferta in Belgio ha difeso il percorso dell’Italia di Roberto Mancini: "Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che si sia fatto molto bene fino ad adesso".

Malago alla Panchina d'Oro: "Se il calcio italiano tornerà a essere importante sarà per gli allenatori"

La cerimonia della Panchina d’Oro è il premio che gli allenatori assegnano ai colleghi che si sono distinti nella passata stagione. Malagò l’ha aperta con un’investitura chiara per la categoria: "Se il calcio italiano è stato e tornerà ad essere importante è per merito degli allenatori". Poi ha ricordato i suoi anni alla guida di altri sport: "Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l’Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio".

"Gli allenatori compensano i gap di sistema"

Nella sua analisi ha citato anche le carenze strutturali del sistema: "La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, e sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle delle società dilettantistiche di ogni disciplina". Secondo lui sono i tecnici a fare la differenza: "Ho sempre sostenuto una tesi di cui conosco le radici. Abbiamo i migliori allenatori, nel calcio e in altri sport, siamo esportatori di competenze. Questo è un valore aggiunto che ci ha permesso di compensare i gap di sistema. Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante".