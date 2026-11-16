Malagò dà fiducia a Mancini: "Ha fatto un buon lavoro"
Il risultato a Bruxelles non cambia il giudizio di Giovanni Malagò sul lavoro della Nazionale. Il commissario della Figc ha parlato al centro tecnico di Coverciano durante la cerimonia della 35esima edizione della Panchina d’Oro. Il giorno dopo la trasferta in Belgio ha difeso il percorso dell’Italia di Roberto Mancini: "Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che si sia fatto molto bene fino ad adesso".
Malago alla Panchina d'Oro: "Se il calcio italiano tornerà a essere importante sarà per gli allenatori"
La cerimonia della Panchina d’Oro è il premio che gli allenatori assegnano ai colleghi che si sono distinti nella passata stagione. Malagò l’ha aperta con un’investitura chiara per la categoria: "Se il calcio italiano è stato e tornerà ad essere importante è per merito degli allenatori". Poi ha ricordato i suoi anni alla guida di altri sport: "Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l’Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio".
"Gli allenatori compensano i gap di sistema"
Nella sua analisi ha citato anche le carenze strutturali del sistema: "La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, e sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle delle società dilettantistiche di ogni disciplina". Secondo lui sono i tecnici a fare la differenza: "Ho sempre sostenuto una tesi di cui conosco le radici. Abbiamo i migliori allenatori, nel calcio e in altri sport, siamo esportatori di competenze. Questo è un valore aggiunto che ci ha permesso di compensare i gap di sistema. Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante".
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