Mancini: "Il Belgio vale quasi la Francia"

Domenech continua a punzecchiare l'Italia: il post social è davvero infelice

Dopo il 4-1 di Bruxelles, l’ex ct della Francia torna a infierire sugli Azzurri, a pochi giorni dalla frecciata lanciata all’indomani del successo di San Siro
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 16.11.2026, 14:17

DomenechItalia
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Raymond Domenech non perde occasione per attaccare l'Italia. L’ex commissario tecnico della Francia, che con gli Azzurri ha un conto aperto dalla notte di Berlino del 2006, è tornato a prendere di mira la Nazionale dopo la serata da dimenticare in Belgio. La squadra di Mancini ha perso 4-1 a Bruxelles e ha chiuso al terzo posto il girone alle spalle di Francia e Belgio, dicendo addio ai quarti di finale di Nations League. Una sconfitta pesante, sulla quale l’ex tecnico francese non ha resistito alla tentazione di dire la sua, per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

 

Pagelle Belgio-Italia: Fagioli e Bastoni disastro, De Bruyne spettacolo. Tutti i voti
Guarda la gallery

 

Il nuovo messaggio di Domenech dopo Belgio-Italia

Il nuovo attacco è arrivato su X a poche ore dal fischio finale della sfida di Bruxelles: "Nations League. La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro", ha scritto Domenech. Per lui il ko contro il Belgio sarebbe la prova che il successo sulla Francia di qualche giorno prima era stato solo un caso. Per far sorridere Domenech è bastata una serata storta, e il tono del post tradisce più il bisogno di prendersi una rivincita che la voglia di analizzare.

 

L'Italia ne prende quattro dal Belgio e viene eliminata dalla Nations League: tutte le ironie social
Guarda la gallery

 

La frecciata dopo Italia-Francia

Non è la prima volta che l’ex ct se la prende con gli Azzurri in questa finestra di Nations League. Già dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia a San Siro, Domenech aveva usato il suo profilo X per sminuire la vittoria, parlando di "una vittoria inaspettata per gli italiani" e sottolineando una presunta debolezza in tutti i reparti. Secondo lui, la cosa più sorprendente era stata il livello tecnico della squadra di Mancini, con troppi errori in passaggi semplici. In quel post c’era però anche un apprezzamento: ha detto di amare l’inno italiano quanto quello dei tifosi del Liverpool e “Les Corons”, il canto dei tifosi del Lens.

Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS