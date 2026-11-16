Domenech continua a punzecchiare l'Italia: il post social è davvero infelice

Raymond Domenech non perde occasione per attaccare l'Italia. L’ex commissario tecnico della Francia, che con gli Azzurri ha un conto aperto dalla notte di Berlino del 2006, è tornato a prendere di mira la Nazionale dopo la serata da dimenticare in Belgio. La squadra di Mancini ha perso 4-1 a Bruxelles e ha chiuso al terzo posto il girone alle spalle di Francia e Belgio , dicendo addio ai quarti di finale di Nations League . Una sconfitta pesante, sulla quale l’ex tecnico francese non ha resistito alla tentazione di dire la sua, per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

Il nuovo messaggio di Domenech dopo Belgio-Italia

Il nuovo attacco è arrivato su X a poche ore dal fischio finale della sfida di Bruxelles: "Nations League. La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro", ha scritto Domenech. Per lui il ko contro il Belgio sarebbe la prova che il successo sulla Francia di qualche giorno prima era stato solo un caso. Per far sorridere Domenech è bastata una serata storta, e il tono del post tradisce più il bisogno di prendersi una rivincita che la voglia di analizzare.

La frecciata dopo Italia-Francia

Non è la prima volta che l’ex ct se la prende con gli Azzurri in questa finestra di Nations League. Già dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia a San Siro, Domenech aveva usato il suo profilo X per sminuire la vittoria, parlando di "una vittoria inaspettata per gli italiani" e sottolineando una presunta debolezza in tutti i reparti. Secondo lui, la cosa più sorprendente era stata il livello tecnico della squadra di Mancini, con troppi errori in passaggi semplici. In quel post c’era però anche un apprezzamento: ha detto di amare l’inno italiano quanto quello dei tifosi del Liverpool e “Les Corons”, il canto dei tifosi del Lens.