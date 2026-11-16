Domenech non vedeva l'ora: "Il Belgio vi ha travolti, confermato quello che pensavo dell'Italia"

Difficile pensare che non si tratti di un'ossessione... Dopo la netta sconfitta della Francia a San Siro, Raymond Domenech aveva scoccato una freccia avvelenata all'indirizzo degli azzurri: "È una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante", aveva scritto su X l'ex ct dei Bleus. Che dopo la disfatta della Nazionale a Bruxelles non si è fatto pregare per un altro post al vetriolo commentando l'ultima giornata di Nations League: "La Francia si qualifica meritatamente. Il Belgio travolge gli italiani, che confermano quello che pensavamo di loro".