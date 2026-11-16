Domenech non vedeva l'ora: "Il Belgio vi ha travolti, confermato quello che pensavo dell'Italia"
Difficile pensare che non si tratti di un'ossessione... Dopo la netta sconfitta della Francia a San Siro, Raymond Domenech aveva scoccato una freccia avvelenata all'indirizzo degli azzurri: "È una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante", aveva scritto su X l'ex ct dei Bleus. Che dopo la disfatta della Nazionale a Bruxelles non si è fatto pregare per un altro post al vetriolo commentando l'ultima giornata di Nations League: "La Francia si qualifica meritatamente. Il Belgio travolge gli italiani, che confermano quello che pensavamo di loro".
Domenech smentito anche dai tifosi francesi
Un attacco gratuito da parte di chi non ha mai digerito la sconfitta nella finale dei Mondiali 2006. E, curiosamente, a prendere le distanze da Domenech sono gli stessi tifosi francesi, uno dei quali posta i risultati dei confronti fra le due nazionali in questo 2026: a parte la gara di giovedì, anche a livello Under 17, Under 19, Under 20 e Under 21 l'Italia è sempre uscita vincitrice.
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