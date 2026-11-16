La mamma di Mancini confessa: "Belgio? Dopo il gol di Pio ho pensato una cosa"

"La sconfitta di ieri? Sono abituata, in tanti anni di sport le ho vissute tutte, belle e brutte". A parlare, ospite di Rai Radio1, a 'Un Giorno da Pecora', è Marianna Puolo , mamma del ct della Nazionale Roberto Mancini , intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, dopo la netta sconfitta subita dagli azzurri a Bruxelles contro il Belgio . "Certo - aggiunge Marianna - non mi aspettavo che il Belgio fosse così forte sinceramente".

"Dopo il gol di Pio Esposito ho provato tristezza: ecco perché"

"Dopo il nostro primo gol mi è venuto un attimo tristezza perché ho pensato: stai a vedere che finisce come per la Francia contro di noi. E difatti...", ha raccontato la mamma del ct che, ragionando sui motivi della fragorosa sconfitta incassata dagli azzurri allo stadio 'Re Baldovino', ex Heysel, ammette senza remore: "Il Belgio è molto forte e noi abbiamo una squadra molto giovane, a cui, tra l'altro, mancavano anche due o tre giocatori importanti...".