Forse è meglio così, perché Mancio avrà tempo tra marzo e giugno 2027 per continuare a tirare su l’Italia. L’idea di futuro non viene cancellata dalla batosta di Bruxelles, addebitata in larga parte dal ct alla fatica. Due big-match nel giro di 72 ore, passando dalla Francia sotto la pioggia di San Siro al Belgio, con tanti giovani da lanciare e l’impossibilità di concedere riposo a qualche titolare, si è rivelato uno sforzo impossibile per gli azzurri. Il gap di velocità, di fisicità e di cambio di marcia rispetto ai Diavoli Rossi è stato pagato nel quarto d’ora in cui si è decisa la partita: gol di Pio al minuto 11 del primo tempo, ma al 26' eravamo già sotto 1-3 per effetto dei colpi di De Cuyper, Ngoye e Doku. Crollo fisico e mentale. Come ha osservato Mancio , gli azzurri non reggevano più i duelli e concedevano spazio tra le linee. Impossibile resistere a quei livelli senza ritmo e aggressività. Una conferma: il calcio di Sacchi in Serie A dopo trent’anni è finito, resiste solo Sarri con la zona. Tutti gli altri, compresi Spalletti alla Juve e Gattuso alla Lazio, sono passati a uomo. Il sistema Gasp si è imposto. Vale anche per la Nazionale: se sei inferiore per tecnica e velocità (gli altri si passano meglio il pallone e vanno più forte), l’unico modo è contrastare, aggredire, ingaggiare duelli.

Le certezze di Mancini

Teniamoci il buono costruito dal ct in 51 giorni. Lo spirito, la mentalità vincente, il coraggio ci hanno consentito di demolire la Turchia e battere la Francia. L’Italia non ha più paura. Gioca per provare a vincere. Mancio ha scelto lo zoccolo duro. La spina dorsale esiste. Gigio tra i pali, Tonali play, Pio centravanti. Le altre titolarità scontate: Calafiori, Kayode, Frattesi, Bastoni e Scalvini. Intorno va costruito e rifinito. Servirà tempo. Il ct cerca un nuovo Jorginho. Cassano del Como è un predestinato, ma forse non basteranno uno-due anni per vederlo in Nazionale. Bisogna aspettare Romano o confidare in una crescita verticale di Ricci. Un conto è concedere minuti ai baby, un altro mettere a riposo Tonali, Barella e Calafiori se mancano Frattesi e Cambiaghi. Non abbiamo 25 azzurri sullo stesso livello. I giovani vanno attesi. Palestra, Pisilli, Doumbia sono titolari aggiunti. Raimondo verrà messo alla prova, chissà se Tresoldi si sentirà italiano.

La ricerca e il futuro

La difesa, come l’anno scorso, resta la criticità principale. Gattuso ha perso un Mondiale per l’espulsione di Bastoni, dopo il 5-4 con Israele decise di passare alla difesa a tre. Mancio andrà avanti con il 4-3-3, ma non è questione di modulo. Dietro il difensore dell’Inter e Scalvini non c’è nessuno. Solo giovani da tirare su come Palma, Ghilardi e Ahanor, più terzino che centrale). Il ct attende Leoni, fermo da un anno. Se non si vedono ancora i successori di Chiellini e Bonucci, resta irrisolto il dilemma delle ali. Olise, Barcola, Doku, Moreira, Godts e Doué (in ordine sparso) li guardiamo ammirati. Nel 2021 l’Italia vinse il titolo di Wembley con Insigne, Chiesa, Bernardeschi e Berardi. Mancini sta lanciando Cambiaghi, ha trovato Sebastiano Esposito, aspetterà la crescita di Cisse e Koleosho. Manca un’ala destra. In sei partite si sono alternati Kean, Raspadori, Vergara, Sebastiano Esposito per finire “adattando” Pisilli. Chissà se Zaniolo e Chiesa riusciranno a riproporsi. Ci può aiutare Fabregas se farà sbocciare il talento di Liberali.