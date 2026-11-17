Euro28, il cammino dell’Italia si decide il 6 dicembre: e c’è lo spauracchio Svizzera
INVIATO A BRUXELLES - E ora ci aspetta il sudoku per l’Europeo 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda. Le qualificazioni scattano a marzo, se ai nastri di partenza (come probabile) toccherà anche all’Italia lo scopriremo il 6 dicembre a Belfast. Sorteggio a incastro, con percorsi diversificati in base ai risultati della Nations. Era già accaduto per il cammino verso il Mondiale 2026: Spalletti, eliminato ai quarti dalla Germania, finì nel girone con la Norvegia, altrimenti sarebbe partito dopo l’estate e si sarebbe giocato tutto con la Slovacchia. Questa volta il percorso dovrebbe essere assai meno complicato. Partiamo dalle certezze. L’Italia, blindato il terzo posto, verrà inserita nell’urna da testa di serie con altre undici nazionali. Nell’ordine Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Germania, Inghilterra, Spagna, Croazia, Portogallo, Danimarca e Norvegia. Tutte le altre, escluse le big, sono potenziali avversarie. Le più insidiose? Mancio di sicuro eviterebbe la Svizzera, a cui concesse strada nell’autunno 2021 con due rigori sbagliati da Jorginho in entrambi i confronti diretti, e la Macedonia del Nord, che ci eliminò nel playoff di Palermo. Evocano brutti ricordi la Svezia, fatale a Ventura nel 2017, e la Bosnia. Altre clienti scomode, tra le nazionali di seconda fascia, la Scozia, la Turchia, il Galles e l’Austria.
Euro28, l'accesso
Diciamo la verità. Per bucare la qualificazione, bisogna impegnarsi a fondo e farsi male come non è mai accaduto. Format confermato: 54 nazionali iscritte all’Uefa (Russia esclusa) divise in 12 gironi, 6 composti da 5 squadre e altri 6 da 4. Alla fase finale accedono 24 squadre. Si qualificano le prime di ogni girone e le otto migliori seconde. Ultimi quattro slot verranno assegnati attraverso gli spareggi (marzo 2028) a cui accederanno le quattro peggiori seconde dei dodici gironi e le quattro (tra le escluse) con il miglior piazzamento in Nations. Il vero sudoku riguarda il calendario. Le qualificazioni dureranno dal 25-30 marzo al 11-16 novembre 2027. Nei sei gironi da 4 squadre verranno inserite le quattro finaliste di Nations più altre due sorteggiate a Belfast. L’Uefa, con l’idea di allinearli, sembra intenzionata a farli partire tutti nella stessa finestra dopo l’estate (23 settembre-5 ottobre). Sei partite tra andata e ritorno, le ultime due novembre.
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