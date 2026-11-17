INVIATO A BRUXELLES - E ora ci aspetta il sudoku per l’Europeo 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda. Le qualificazioni scattano a marzo, se ai nastri di partenza (come probabile) toccherà anche all’Italia lo scopriremo il 6 dicembre a Belfast. Sorteggio a incastro, con percorsi diversificati in base ai risultati della Nations. Era già accaduto per il cammino verso il Mondiale 2026: Spalletti, eliminato ai quarti dalla Germania, finì nel girone con la Norvegia, altrimenti sarebbe partito dopo l’estate e si sarebbe giocato tutto con la Slovacchia. Questa volta il percorso dovrebbe essere assai meno complicato. Partiamo dalle certezze. L’Italia, blindato il terzo posto, verrà inserita nell’urna da testa di serie con altre undici nazionali. Nell’ordine Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Germania, Inghilterra, Spagna, Croazia, Portogallo, Danimarca e Norvegia. Tutte le altre, escluse le big, sono potenziali avversarie. Le più insidiose? Mancio di sicuro eviterebbe la Svizzera, a cui concesse strada nell’autunno 2021 con due rigori sbagliati da Jorginho in entrambi i confronti diretti, e la Macedonia del Nord, che ci eliminò nel playoff di Palermo. Evocano brutti ricordi la Svezia, fatale a Ventura nel 2017, e la Bosnia. Altre clienti scomode, tra le nazionali di seconda fascia, la Scozia, la Turchia, il Galles e l’Austria.