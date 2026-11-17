Calafiori premiato da Gualtieri: "Tornare alla Roma? Mi farebbe piacere". Su Gasperini...
Riccardo Calafiori è un "Figlio di Roma". Due giorni dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio, il difensore azzurro e dell'Arsenal è stato ricevuto in Campdidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che gli ha consegnato il riconoscimento speciale. "E' uno sportivo e una persona straordinaria e ci rende orgogliosi con i suoi successi. Svolge la funzione di ambasciatore della nostra città nel mondo, portando in modo positivo il nome di Roma nel Regno Unito" ha dichiarato il primo cittadino della Capitale.
Calafiori: "Tornare a casa è sempre un'emozione": Gualtieri: "Mamdani sarà invidioso!"
Riccardo Calafiori si è mostrato emozionato all'evento in Campdidoglio: "Mi ritengo una persona pulita, e un po' di emozione l'ho sentita. Ringrazio per questo riconoscimento il Sindaco, mi dà orgoglio. Cerco sempre di rappresentare la mia città all'estero. Casa poi mi manca, ma quando si torna e sempre un'emozione". Il difensore ha consegnato quindi una maglia dell'Arsenal a Gualtieri, che ha aggiunto: "Sara invidioso il mio collega Mamdami (sindaco di New York, ndr) che è grande tifoso dell'Arsenal - Quando ci siamo incontrati ne abbiamo parlato e lui sa benissimo e conosce Riccardo".
"Tornare alla Roma? Mi farebbe molto piacere"
Il difensore è reduce dai due impegni con la Nazionale. Sul momento dell'Italia ha dichiarato: "Con il Belgio è stata una bella batosta, ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell'ultima partita, ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia, e l'assenza di paura in campo. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti". Immancabile un commento sula Roma: "Con il sindaco abbiamo parlato dello stadio: non vedo l'ora di vederlo finito. I ragazzi della Roma mi parlano tutti molto bene di Gasperini. Spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione". Sulla possibilità di tornare in giallorosso: "In questi anni spero di vincere il più possibile. L'ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore, anzi credo mi sia servito. Mi farebbe molto piacere".
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