Riccardo Calafiori è un "Figlio di Roma". Due giorni dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio , il difensore azzurro e dell' Arsenal è stato ricevuto in Campdidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che gli ha consegnato il riconoscimento speciale. "E' uno sportivo e una persona straordinaria e ci rende orgogliosi con i suoi successi . Svolge la funzione di ambasciatore della nostra città nel mondo , portando in modo positivo il nome di Roma nel Regno Unito" ha dichiarato il primo cittadino della Capitale.

Calafiori: "Tornare a casa è sempre un'emozione": Gualtieri: "Mamdani sarà invidioso!"

Riccardo Calafiori si è mostrato emozionato all'evento in Campdidoglio: "Mi ritengo una persona pulita, e un po' di emozione l'ho sentita. Ringrazio per questo riconoscimento il Sindaco, mi dà orgoglio. Cerco sempre di rappresentare la mia città all'estero. Casa poi mi manca, ma quando si torna e sempre un'emozione". Il difensore ha consegnato quindi una maglia dell'Arsenal a Gualtieri, che ha aggiunto: "Sara invidioso il mio collega Mamdami (sindaco di New York, ndr) che è grande tifoso dell'Arsenal - Quando ci siamo incontrati ne abbiamo parlato e lui sa benissimo e conosce Riccardo".

"Tornare alla Roma? Mi farebbe molto piacere"

Il difensore è reduce dai due impegni con la Nazionale. Sul momento dell'Italia ha dichiarato: "Con il Belgio è stata una bella batosta, ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell'ultima partita, ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia, e l'assenza di paura in campo. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti". Immancabile un commento sula Roma: "Con il sindaco abbiamo parlato dello stadio: non vedo l'ora di vederlo finito. I ragazzi della Roma mi parlano tutti molto bene di Gasperini. Spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione". Sulla possibilità di tornare in giallorosso: "In questi anni spero di vincere il più possibile. L'ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore, anzi credo mi sia servito. Mi farebbe molto piacere".