"La chiamata della Nazionale è stato uno dei più grandi onori della mia vita, ma non ero pronto". Pep Guardiola torna sui contatti estivi con Leonardo e Paolo Maldini: i due dirigenti gli avevano proposto la panchina dell'Italia , prima dell'arrivo di Roberto Mancini. In una lunga intervista realizzata dall'ex compagno di squadra del Barcellona Romario , il tecnico spagnolo ripercorre la tattativa con la Figc e parla del suo futuro.

Gli incontri con Maldini e Leonardo e il rifiuto

Tornando agli incontri con Maldini e Leonardo, Guardiola spiega che "il fatto che abbiano pensato a me per guidare l'Italia è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Mi sono quasi vergognato a dover dire di no a un Paese del genere. Ma mi ha colto in un momento in cui avevo assolutamente bisogno di fermarmi. Voglio molto bene a Paolo Maldini e a Leonardo, e se fosse successo tra uno o due anni probabilmente avrei accettato, ma in quel momento dovevo staccare dopo 18 anni passati a giocare con l'obbligo di vincere ogni tre giorni".