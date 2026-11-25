Guardiola rivela: "Io ct dell'Italia? Non era il momento giusto, mi sono quasi vergognato a dire di no"
"La chiamata della Nazionale è stato uno dei più grandi onori della mia vita, ma non ero pronto". Pep Guardiola torna sui contatti estivi con Leonardo e Paolo Maldini: i due dirigenti gli avevano proposto la panchina dell'Italia, prima dell'arrivo di Roberto Mancini. In una lunga intervista realizzata dall'ex compagno di squadra del Barcellona Romario, il tecnico spagnolo ripercorre la tattativa con la Figc e parla del suo futuro.
Gli incontri con Maldini e Leonardo e il rifiuto
Tornando agli incontri con Maldini e Leonardo, Guardiola spiega che "il fatto che abbiano pensato a me per guidare l'Italia è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Mi sono quasi vergognato a dover dire di no a un Paese del genere. Ma mi ha colto in un momento in cui avevo assolutamente bisogno di fermarmi. Voglio molto bene a Paolo Maldini e a Leonardo, e se fosse successo tra uno o due anni probabilmente avrei accettato, ma in quel momento dovevo staccare dopo 18 anni passati a giocare con l'obbligo di vincere ogni tre giorni".
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