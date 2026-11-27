Roberto Mancini, domani in edicola e su YouTube l’intervista al ct: "Pronto a dire tutto"
Pronto a dire tutto? "Quello che posso dire, sí". Inizia così l’intervista del nostro direttore, Ivan Zazzaroni; a Roberto Mancini. Il ct azzurro si racconta per la prima volta senza filtri da quando è tornato sulla panchina della Nazionale. Il Mondiale da conquistare e provare a vincere, il ricordo emozionato di Vialli e Mihajlovic, l’analisi del campionato; il rapporto con i talenti e, pure, quello con un errore che apertamente riconosce. "Ho capito subito che lasciare la Nazionale era stato un errore". Domani, in edicola e su YouTube, l’intervista integrale.
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