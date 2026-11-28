Ieri Roberto Mancini ha compiuto sessantadue anni. Li nasconde con cura, tanto sport, abbigliamento trendy, curatissimo, e anche altro. « Siamo ancora giovani », mi rassicura. È il fighetto di sempre , già a metà degli anni Ottanta trasferiva anche fuori dal campo la naturale eleganza calcistica. Cappottone spigato, maglia di cachemire, sneakers, Mancio possiede tutti i talenti del mondo, talvolta però gli manca la visione d’insieme. È uno che la sa lunga, riesce sempre a uscire dalle situazioni più scomode col minor danno possibile . Sa che ogni conquista, o riconquista, ha il suo peso segreto, ogni progresso comporta concessioni , talvolta rinunce. Ma quando desidera una cosa, lui la ottiene .

Pronto a dire tutto?

«Quello che posso dire, sì».

Quello che puoi dire sono tante cose, ci devi una spiegazione definitiva. Cominciamo proprio dall’origine della rottura, l’addio alla Nazionale nel 2023. Il tradimento. Cosa ci hai nascosto?

«Nulla, credo».

Su. Avevi già firmato per gli arabi quando dicesti il contrario.

«No, no, no».

Tutti sapevano che il primo settembre saresti stato nominato selezionatore dei sauditi.

«No, non avevo fatto, non avevo fatto. Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo da un po’ di mesi delle cose, cioè che lui era probabilmente...».

Probabilmente cosa?

«Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano... Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio».

E in quel periodo cominciasti a trattare.

«Sì, a parlare».

Gli arabi si erano presentati molto prima.

«Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione».

Il primo errore che commettesti fu di non dimetterti dopo la Nations.

«Esatto. Ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla».

Lasciasti la Nazionale italiana, Roberto. Non un club.

«Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente».

Quando hai capito di aver fatto una grossa cazzata?

«Subito. Ma non potevo più tornare indietro».

L’Arabia si è rivelata un’avventura complicatissima.

«Sì, complicatissima».

Nelle scorse settimane hai dichiarato che se ci fosse stato ancora Luca (Vialli, nda) le cose sarebbero andate diversamente.

«Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose».